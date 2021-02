Atención a la cara de Nagore Robles cuando Sandra Barneda recibe un ramo en ‘La isla de las tentaciones 3’

El último Debate de La isla de las tentaciones 3 ha estado caldeadito y todo debido a la doble infidelidad de Manuel sobre la que ha girado casi todo el programa. Eso y el anuncio del embarazo en una de las parejas de la segunda edición, han sido los puntos fuertes del último programa que conduce Sandra Barneda.

Ella, que ya sabe cómo acaban todas las parejas y que vivió sus dramas en directo, intenta mantenerse imparcial en sus opiniones, ya está ahí su chica, Nagore Robles para meter caña a unos y otros. Y eso a veces, conlleva algún zasca entre presentadora y colaboradora.

Regalo inesperado

En la semana del amor que Telecinco está celebrando de cara al próximo San Valentín, no están faltando gestos románticos en los diferentes programas de la cadena. Sandra recibió en el último programa un impresionante ramo de flores y, ¡atención a la cara de Nagore Robles! Estaba claro, por su sorpresa, que no era cosa suya.

Alguien había tenido un gesto romántico con su pareja y eso no siempre se lleva bien. Claro que había una explicación. El ramo lo enviaba Serkam Bolat que, está claro que es todo un detallista y no quería pasar la oportunidad de compartir esta semana del amor con las mujeres de la cadena. "Tu presencia hace que mi vida sea más bonita", decía la nota que acompañaba a las rosas.

Celebrando el amor

Por la mañana ya recibieron el suyo otras presentadoras como Ana Rosa Quintana que se quedó encantada con sus rosas rojas. Y es que, el hecho de que Serkam Bolat te mande un detalle así no deja de ser un gesto bonito, aunque no haya amor por medio. Eso sí, a quien de verdad debería mandárselo es a Eda Yildiz. Ella sí que debería convertirse en la mujer de su vida.

La historia de Serkam y Eda sigue complicándose en Love is in the air que, esta semana, estará más presente para celebrar con la pareja este comienzo de febrero. Pocas parejas tienen tanta tensión entre ellos como la suya.

Las series turcas han traído el romanticismo a nuestro país, aunque algunos crean que no dan el mejor ejemplo de lo que tendría que ser una relación sana y de igualdad. Eso sí, no puede negarse, que ha logrado conquistar a millones de personas que ya se han enganchado a su historia.