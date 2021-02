Aimee, de ‘Sex Education’, revela cómo se sentía después de grabar sus escenas de sexo

Interpretar escenas íntimas delante de la cámara parece ser siempre foco de intriga. Desde el punto de vista de los actores y actrices, pero sobre todo de los espectadores que se preguntan, ‘¿cómo lo habrán hecho?, ¿se sienten incómodos?, ¿les gustará?’...

Lo que muchos no saben es que, cada vez más, las grandes producciones cuentan con un coordinador de intimidad (intimacy coordinators): una figura que les ayuda a ejecutar escenas de contenido explícito en un ambiente seguro, profesional y respetuoso en el que se pone por encima de todo la integridad de los intérpretes.

En el auge de movimientos feministas tanto nacionales como internacionales, uno de los más influyentes siendo el llamado #MeToo, esta figura ha tomado relevancia en el mundo audiovisual. ¿Por qué? Porque gracias a las conversaciones que se dieron bajo este hashtag se reflexionó acerca de los abusos y agresiones sexuales que se dan delante (pero también detrás) de las cámaras.

Una de las series que tiene tiene el sexo como bandera es Sex Education, la serie de Netflix que arrasó en sus dos temporadas y cuyos fans esperan ansiosos el estreno la tercera, cuenta también con su coordinadora.

La actriz Aimee Lou Woods que interpreta en la ficción a la joven con su mismo nombre Aimee Gibbs ha querido hablar sobre ella y su experiencia personal durante el rodaje en una entrevista a Daily Mail en el podcast Make It Reign. "La coordinadora de intimidad me dijo que a veces me sentiría eufórica tras haber terminado la escena y días después notaría una 'resaca de vulnerabilidad'", cuenta ella en la entrevista.

Sin embargo, su perspectiva hacia el asunto ha pasado por diferentes etapas. "Ella habla con nosotros dos o tres días después de rodarlo para chequear que estamos bien, por lo que tuve mucho apoyo en el set, pero un par de días después dije: "¡Dios mío!". Me asaltaron muchas preocupaciones y tuve una gran 'resaca de vulnerabilidad'. Estaba como: "Me veo horrible, mi culo al aire, tan poco favorecedor". Sin embargo, ahora miro hacia atrás y pienso: "¡Guau, genial!", dice Aimee.

La actriz también ha asegurado que la tercera temporada está por llegar y el comienzo es “realmente bueno”. “Siento que la última temporada nos dejó a todos en una posición tan interesante. El lugar al que podrían llegar los personajes ahora no tiene límites”, confiesa ella sobre el lanzamiento en el que tenemos los ojos puestos. También habrá escenas hot, como nos tienen acostumbrados, en la siguiente temporada según ha confesado la actriz.