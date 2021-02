10 películas y series de 2021 que debes ver para estar al día: de ‘It's a Sin’ a ‘Guía Headspace’

2021 ha empezado con fuerza, y eso se ha traducido en que algunas de las principales plataformas en streaming han añadido contenido muy potente que destaca tanto por su calidad técnica como narrativa. Títulos como Malcom & Marie, lo nuevo de Sam Levinson protagonizado por Zendaya y John David Washington, o la excelente miniserie de HBO It's a Sin, sobre los devastadores efectos del SIDA en los círculos de población homosexual en Reino Unido, han puesto el listón muy alto.

En LOS40 hemos hecho un repaso por los principales estrenos que llevamos a lo largo de año y hemos seleccionado los 10 mejores entre películas y series. Es la única forma de escoger lo mejor de lo mejor y estar al día antes de que la avalancha de estrenos previstos para los próximos meses nos pase por encima.

Malcolm & Marie, para ver en pareja (Netflix)

Zendaya y Sam Levinson adoran tanto a Rosalía que pusieron su canción “400 veces” en el set de rodaje

Sam Levinson hace un increíble retrato de los problemas de pareja en este drama con reminiscencias del cine de John Cassavetes y sigue los principios narrativos –algo teatrales– de ¿Quién teme a Virginia Woolf? o Un Dios Salvaje. El creador de Euphoria ha firmado una película con un gran ritmo y una enorme profundidad emocional en la que destacan las estupendas interpretaciones de Zendaya y John David Washington, quienes suenan como firmes candidatos para el Óscar. Puedes leer aquí nuestra crítica de la película.

Bruja Escarlata y Visión: fase 4 (Disney+)

Lo que comenzó como una extraña sitcom protagonizada por dos de los Vengadores más queridos ha desembocado en una auténtica trama de acción y suspense que no tiene nada que envidiar a las mejores producciones de Marvel. Es más, las supera en originalidad e iguala en calidad técnica y narrativa. Además, Paul Bettany y Elizabeth Olsen están estupendos como protagonista y destilan una química inigualable. Una miniserie de 9 episodios imprescindible para los amantes del MCU.

It's a Sin: la cruda realidad del SIDA (HBO)

Esta miniserie de HBO protagonizada por un grupo de jóvenes homosexuales que dan rienda suelta a sus aventuras en los garitos londinenses de los años 80 le sirve a Russell T. Davies para hacer un demoledor retrato de las consecuencias de la homofobia. La falta de información y la represión social hacia el colectivo gay convirtió a estos jóvenes en carne de cañón durante los años más duros del VIH. Cinco episodios imprescindibles que te dejarán destrozado.

La excavación, amor en tiempos de guerra (Netflix)

Un sensible y equilibrado drama inspirado en la historia real de la terrateniente Edith Pretty y el arqueólogo Basil Brown, quienes descubrieron en 1938, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los restos de Sutton Hoo, un enorme barco funerario datado del siglo VII. Protagonizada por Carey Mulligan, Ralph Fiennes y Lily James.

Lupin: ladrones de guante blanco (Netflix)

Omar Sy ha conquistado Netflix y ha convertido Lupin en una de las series más vistas de la plataforma en toda su historia. Cinco episodios inspirados en la figura clásica de Arsène Lupin solo que adaptados al presente y protagonizados por Assane Diop, un brillante ladrón de guante blanco que trata de vengar la muerte de su padre. Marcada por unos giros narrativos excelentes y por el espíritu detectivesco del mejor Sherlock Holmes, Lupin es todo un espectáculo para los sentidos.

Palabras en las paredes del baño (Prime Video)

Drama romántico que sigue la historia de un joven que padece brotes de esquizofrenia muy peculiares: no solo escucha voces, sino que ve a personas y escenas dignas de una película de ciencia-ficción. Tras un incidente en su instituto, cambia de clase y conoce a una chica de la que se enamora. ¿El problema? Él no quiere hablarle de su enfermedad mental para no asustarla.

Guía Headspace para la meditación (Netflix)

¿Quién ha dicho que las plataformas de contenidos no pueden servir como una herramienta de autoayuda? El profesor de meditación Andy Puddicombe nos adentra, capítulo a capítulo, en el poderoso mundo del mindfulness y la autoconsciencia. Cada episodio de esta Guía Headspace está dedicado a desarrollar una nueva técnica de cognición y relajación. Una apuesta arriesgada en la que el narrador nos guía a través de diferentes sesiones de relajación. Cierra los ojos y empieza a respirar.

Palmer, Timberlake actor de método (Apple TV +)

Protagonizada por Justin Timberlake en uno de sus papeles más ambiciosos de su carrera, esta historia sigue a un ex-jugador de fútbol americano y ex-convicto que vuelve a casa tras pasar 12 años en prisión. Al llegar, por azares del destino, debe hacerse cargo de un niño huérfano claramente homosexual con el que se meten todos sus compañeros de clase. El criminal reformado y el pequeño establecerán una relación paterno-filial que los unirá para siempre.

Tiger, el maestro del putter (HBO)

Documental de dos episodios centrado en la figura de Tiger Woods, la leyenda del golf. Esta obra explora los inicios del golfista desde que era un niño hasta que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Está construido en base a imágenes de archivo y entrevistas a personajes cercanos a Woods que cuentan de primera mano quién es y cómo la fama llegó a pervertirlo, convirtiéndose en protagonista de varias polémicas que fueron la comidilla de los tabloides

Bajocero, thriller made in Spain (Netflix)

Thriller protagonizado por Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Luis Callejo. La historia sigue a un policía (Gutiérrez) que debe trasladar a un grupo de presos peligrosos en un furgón blindado. En una noche helada, en plena montaña, el vehículo es atacado. Al principio todos piensan que puede ser un rescate de alguno de los presos, pero las intenciones del misterioso agresor son mucho más oscuras. Puedes leer nuestra crítica aquí.