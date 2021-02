Muere Mary Wilson, cofundadora y vocalista de The Supremes

Mary Wilson, la que fue vocalista y cofundadora The Supremes, ha fallecido a los 76 años. Cuando tan solo tenía 15, la joven fundó este importante trío musical formado por Diana Ross, Florence Ballard y ella mima, con el que alcanzaron un enorme éxito dentro de Motown Records y repercusión a nivel mundial.

El fundador del sello discográfico Berry Gordy ha confirmado la noticia en un comunicado enviado a los medios. "Me conmueve y entristece muchísimo enterarme del fallecimiento de un miembro importante de la familia Motown, Mary Wilson de The Supremes", dice en el comuniciado. "Ellas siempre fueron conocidas como las 'novias de Motown'. Mary, junto con Diana Ross y Florence Ballard, llegaron a Motown a principios de la década de 1960. Después de una serie sin precedentes de números uno, conciertos en televisión y clubes nocturnos, abrieron las puertas para muchos otros dentro de Motown. Siempre estuve orgulloso de Mary. Era toda una estrella por derecho propio y, a lo largo de los años, siguió trabajando duro para impulsar el legado de The Supremes. Mary Wilson fue muy especial para mí. Ella fue una pionera, una diva y la extrañaré profundamente".

Tan solo dos días antes de su muerte, Wilson publicó un vídeo en su canal de YouTube anunciando que estaba trabajando con Universal Music en el lanzamiento de nuevo material en solitario, incluido el álbum inédito Red Hot que grabó en la década de 1970 con el productor Gus Dudgeon. "Con suerte, algo de eso saldrá en mi cumpleaños, el 6 de marzo", dijo en el vídeo. También prometió próximas entrevistas sobre las experiencias de The Supremes.

Mary Wilson, en 2015. / Sherry Rayn Barnett /Michael Ochs Archives/Getty Images

Wilson se había vuelto muy visible en el pasado año 2019, cuando participó en el programa Dancing with the Stars y lanzó Supreme Glamour, su cuarto libro. Además se estaba preparando para unirse a las celebraciones del 60 aniversario de The Supremes, que sigue siendo el trío de cantantes femenino más icónico de todos los tiempos. Stop in the name of love, You can't hurry love y You keep me hangin' on, se encuentran entre sus grandes éxitos. Es el grupo femenino que más números uno ha obtenido en las listas americanas por detrás de los Beatles que mantienen su liderato.

Con la vocalista principal Diana Ross y la miembro fundadora Florence Ballard, Wilson llegó a colocar doce éxitos pop en el número 1 con The Supremes de 1964 a 1969. Durante ese período, el más grande de los grupos vocales de Motown gracias a su sonido sedoso se convirtió en el más importante de la época. Si Ross se hizo conocida como la superestrella internacional del grupo y Ballard, quien murió prematuramente en 1976, llegó a ser conmemorada por ello, Wilson llegó a considerarse una fuerza impulsora constante y omnipresente, incluso como un potente respaldo del trabajo principal de Ross.

Muere Mary Wilson, cofundadora y vocalista de The Supremes

Después de que Ross dejara el grupo en 1970 para alcanzar el estrellato en solitario, Wilson siguió siendo su eje y respaldó a una sucesión de mujeres que llegaron después. Aunque The Supremes nunca recuperaron su dominio de los años 60, lograron colar en el número 1 su disco de 1970 Stoned Love, y regresaron al top 20 del pop cinco veces.

Wilson lanzó dos álbumes en solitario y realizó una gira con éxito con un espectáculo en el que combinaba cabaret con interpretaciones de sus viejos éxitos de The Supremes. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro del grupo en 1988.