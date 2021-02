Nicky Jam y Romeo Santos dejan volar su imaginación en ‘Fan De Tus Fotos’: ¡mira el vídeo y la letra!

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Te pienso desnuda

Luego me dan ganas de probar

Quítame una duda, ah-ah

¿A qué sabes en la intimidad?

Regálame una noche na' má'

Creo que no te has dado cuenta, quiero que sientas

Lo que se esconde en mis sábanas

Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar

Ven y dame un poco, un poco

Me tiene' como un fan pega'o a tu foto

Es que ando bien loco, bien loco

Imaginándome que te toco

Ven y dame un poco, un poco

Me tiene' como un fan pega'o a tu foto

Es que ando bien loco, bien loco

Imaginándome que te toco

Yo

Yo soy tu fanático en busca de un boleto

Para un concierto con tu cuerpo

En circuito cerrado, ven, concédeme el momento

Para que veas qué represento

Quiero acceso VIP por tus caderas

Y una ovación con mi lengua

Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo, qué locura

¿Cómo más te lo expreso?

Ven y dame un poco, un poco

Me tiene' como un fan pega'o a tu foto

Es que ando bien loco, bien loco

Imaginándome que te toco

Ven y dame un poco, un poco

Me tienes como un fan pega'o a tu foto

Es que ando bien loco, bien loco

Imaginándome que te toco

Pa' que en la luna llena con la cama vacía

Má' que buena, tú está' pa' darte una partía'

Si te da curiosidad cumplir mi fantasía

Para poderte hacer todo lo que decía

Pruébame y verás cómo termina

Tú eres lo que mi mente imagina

Si tú me dejaras tenerte encima

Tú eres el fuego y yo gasolina

Pruébame y verás cómo termina

Tú ere' lo que mi mente imagina

Si tú me dejaras tenerte encima

Tú eres el fuego y yo gasolina

Ven y dame un poco, un poco

Me tiene' como un fan pega'o a tu foto

Es que ando bien loco, bien loco

Imaginándome que te toco

Ven y dame un poco, un poco

Me tienes como un fan pega'o a tu foto

Es que ando bien loco, bien loco

Imaginándome que te toco

Regálame una noche na' má'

Creo que no te has dado cuenta, quiero que sientas

Lo que se esconde en mis sábanas

Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar

N-I-C-K

Nicky-Nicky-Nicky Jam

The King

Beba, good posture

Sky Rompiendo el Bajo

La Industria Inc

Saga WhiteBlack

(Fuente)