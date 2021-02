“Eres old, pero así de old?”, la tendencia más nostálgica de Twitter

Si has vivido la década de los 90 y de los 2000 en tu juventud, quizás no sea el día para acceder a Twitter. O sí. Todo depende de si no te importa sentirte más mayor de lo que imaginabas.

Llega a esta red social su tendencia más nostálgica: "eres old, pero así de old?". Con tan solo esta frase, miles de seguidores han inundado sus perfiles con imágenes y vídeos que han cumplido ya, mínimo, una década de vida.

La pantalla de Nintedogs, el popular juego de Nintendo DS, imágenes del Grand Prix, el inicio del teletexto, los tazos, el álbum de CDs, escenas de Érase una vez... el cuerpo humano, y un sinfín más que nos han hecho viajar en el tiempo en cuestión de segundos.

Todos estos, y muchos contenidos más, marcaron la felicidad de millones de niños alrededor del mundo. Ahora hemos dejado de ser niños para convertirnos en adultos, pero esos recuerdos aún siguen vivos en nuestras mentes.

Pues bien, conscientes de ello, diversos creadores se han puesto manos a la obra para traerlos de vuelta a nuestras vidas. La vuelta de Física o Química, el episodio final de Friends o la tableta de chocolate Jungly de Nestlé son algunos ejemplos de ello. Hasta las propias Supernenas están dispuestas a volver a acabar con la criminalidad.

Y es que vivimos tiempos tan complicados que estos pequeños detalles se convierten en grandes creadores de felicidad para nuestros recuerdos. Y tú, ¿cuál guardas con más cariño? Y, lo más importante, ¿eres tan old?