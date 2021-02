Miriam Rodríguez se viste de rosa para llorar sus canciones

Miriam Rodríguez es una de las tantas artistas que está sufriendo la crisis de la pandemia. Las giras se han paralizado y los músicos tienen muchas ganas de volver a los escenarios. Utilizan las redes para expresar cómo se sienten ante la falta de ese contacto directo con sus fans.

La que fuera concursante de Operación Triunfo anda un poco de bajón, o eso, por lo menos, es lo que podemos deducir de una de sus últimas reflexiones que compartía junto a un vídeo en el que la vemos cantar, guitarra y voz, su canción De vez en cuando que tampoco invita a animarse mucho.

De bajón

“Me vais a perdonar porque esto eran unos stories, pero yo que sé; a veces la vida se pone caprichosa, el invierno nos deja el cuerpo tocao y aunque no todo es de color de rosa ya me pongo yo pink lady para disimular 💞 que me canto encima es evidente, necesito volver a la carretera y de camino vienen unas canciones que quiero llorar🥺🥺🥺🥺💔💔💔💔💔 espero que estéis genial, de vez en cuando al menos: como yo. gracias siempre✨, escribía junto al vídeo.

Completamente vestida de rosa y muy maquillada la vemos cantando sobre el invierno que le deja sin ganas de vivir. “De vez en cuando me cuesta respirar, se me rompe el corazón por la mitad, ayúdame solo una vez más a entender que soy yo, me tengo que salvar”, dice la canción cortavenas que ha compartido.

“A quién mato?”, preguntaba Rayden tras ver a su compañera en ese estado tan poco animado. Claro que debe ser un momento puntual porque la hemos visto en stories haciendo twerk con Lola Índigo en las últimas horas y parecía más animada.

Con ganas de directo

Seguro que si pudiera volver a salir de gira la cosa cambiaría. Ya lo decía el pasado enero. “Hace un año y siete meses que se acababa la aventura más brutal que viví en mi vida acompañada de las mejores personas, profesionales y la mejor familia, mi segunda familia. Ojalá te pudiera abrazar. Ojalá haber estado ayer en la Sala Capitol cantándonos y cantándole a los que ya no están, por los que seguimos aquí. A veces quiero llorar. O a veces lloro, ya no sé. Maldita la hora de verte; que no llega. Te echo de menos, nos echo de menos. Quiero volver. Gracias por la espera✨ aunque está siendo dura, volveremos con más ganas que nunca...”, compartía.

Esperemos que sea pronto, será buena señal para todos.