Nuria Roca presenta su último programa en ‘El Hormiguero’ y todo el mundo dice lo mismo

Nuria Roca se despidió anoche de todos los espectadores de El Hormiguero. La colaboradora , encargada de sustituir a Pablo Motos después de dar positivo en coronavirus, ha cumplido con lo que se le pidió y no volverá a conducir el programa de Antena 3. Esto, lógicamente, se notó en la conversación que se produjo este miércoles en Twitter.

En las dos últimas semanas, la también actriz ha demostrado estar a la altura de un peso pesado como El Hormiguero. Ella era consciente de la responsabilidad que tenía al coger las riendas del formato estrella de la cadena. Sin embargo, nervios aparte, Nuria Roca ha sabido desenvolverse perfectamente bien en la labor de presentadora y así se lo han hecho saber en la red social del pájaro azul.

Este jueves, 11 de febrero, Pablo Motos regresa a El Hormiguero y eso significa que Nuria Roca ya solo volverá al programa para hacer la tertulia con Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Los espectadores son muy conscientes y algunos no han dudado en utilizar su altavoz en la red social del pájaro azul para aplaudir el trabajo que ha hecho estos últimos días. Algunos, incluso, lamentan su marcha.

Pues hoy es el último día de Nuria presentando ☹️ #HazasVeigaEH — Iván Gómez (@ivangomezfm) February 10, 2021

@nuriarocagranel es mil veces mejor presentadora que Pablo Motos!! He vuelto a ver el hormiguero por ella. #HazasVeigaEH — Luisinho_09 🐸 (@luisfayostuba) February 10, 2021

Nuria ha ido mejorando cada programa, gran sustituta! #HazasVeigaEH — Carlos Beleña (@carlos57775) February 10, 2021

Pues ha sido un gustazo poder ver a @nuriarocagranel estas dos semanas al frente de #HazasVeigaEH. Un profesional infravalorada que ha aportado a @El_Hormiguero la frescura y novedad que muchos pedíamos. Ojalá en Antena 3 confíen en ella y le den un programa propio. — Alejandro Bermúdez (@alejandroo98) February 10, 2021

Último día de Núria Roca en El Hormiguero 😞 Qué falta hacía un cambio en @El_Hormiguero 👏🏻 #HazasVeigaEH — M A R C (@marcpolanco22) February 10, 2021

Nuria Roca consigue un hito en 'El Hormiguero'

A no ser que Pablo Motos vuelva a infectarse o a cogerse la baja (lo que es bastante improbable), Nuria Roca no asumirá de nuevo el rol de presentadora de El Hormiguero. No obstante, puede estar muy orgullosa de lo que ha hecho, estando a la altura de las circunstancias. Además, se lleva una de las emisiones más vistas del formato que produce 7 y acción.

Y es que la entrevista que le hizo a Susanna Griso el martes pasado congregó frente a la pantalla a cerca de 4 millones de espectadores (3.858.000) y registró un 21,6% de cuota de pantalla en su franja horaria. Fue el programa más visto de la temporada y el quinto mejor resultado de la historia de El Hormiguero.