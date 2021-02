Pablo Alborán quiere hacer doblete en la lista este sábado

El último disco de Pablo Alborán, Vértigo, está siendo uno de los lanzamientos más celebrados de los últimos meses. Publicado el pasado 11 de diciembre, entró directamente al número uno de los álbumes más vendidos en España, posición que no abandonó en cuatro semanas (logro que el malagueño celebró bailando bajo la nieve durante el paso de la tormenta Filomena). A día de hoy se mantiene entre los diez primeros. El primer single que entró en la lista de LOS40 fue Si hubieras querido, que aún permanece en el chart (#19); ahora, puede insertar un segundo, Corazón descalzo, que parte como candidato y podría brindarle un encomiable doblete.

Alborán presentó este single poco antes de lanzar el álbum con un directo en sus redes, durante el cual explicó el significado de la letra. “Es una canción para mí superespecial. Es la primera que escribí para este disco y tiene algo de premonitorio porque habla de muchas cosas que estamos viviendo ahora mismo. Ese miedo, esa incertidumbre y a la vez, es una canción de amor que puede servir de abrazo en estos momentos que no nos podemos dar tantos abrazos”.

Y añadió: “Es una canción un poco premonitoria porque habla de cuando no queda aplauso y, ahora mismo, que está la situación como está, que estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar, al final es un poco eso, si se apaga la luz, si se apagan los focos, si se apaga el éxito, la fama… ¿seguirá habiendo gente?, ¿seguiré teniendo al lado a alguien que me quiera de verdad?, ¿me seguirán queriendo como siempre me han querido los míos?... (…) Creo que es algo que puede sentir todo el mundo en algún momento de su vida”, afirmó. Si quieres que entre en lista, dale tu apoyo con el HT #MiVoto40PabloAlborán.