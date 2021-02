Cepeda desvela su sorpresa relacionada con Olivia Rodrigo y su ‘Drivers License’

Cuando Cepeda apareció en redes sociales hace unas semanas para informar acerca de la sorpresa que tenía preparada sobre Olivia Rodrigo, sus fans le suplicaron que la publicase en cuanto antes. Pero él decidió esperar un poco más y aumentar así el nivel de nerviosismo entre sus seguidores.

Ahora al fin hemos conocido cuál era esa sorpresa que tenía preparada. Y sí, es una versión del hit internacional de la estadounidense: drivers license. El gallego se atreve con el inglés y nos regala una cover al más puro estilo del rock capaz de levantar el ánimo a cualquiera.

El vídeo está disponible en su canal de Youtube. En él podemos ver cómo el cantante interpreta esta versión a cámara desde el estudio y con la compañía de John Caballés, quien se ha encargado de producirla. Sin duda, los sonidos de la guitarra eléctrica y de la batería, además de la voz del gallego, son los que aportan un toque muy distinto al tema.

No hay retos imposibles para Cepeda. El intérprete de Con Los Pies En El Suelo ha demostrado que no hay estilo musical que se le resista. Y, además, lo ha hecho en inglés, un idioma que no estamos acostumbrados a escuchar en sus canciones.

De momento este lanzamiento no ha llegado a oídos de la cantante. Pero estamos seguros que, de ser así, no tardaría en felicitar a su compañero de profesión sobre este gran trabajo. Ella, mientras tanto, se encarga de seguir triunfando mundialmente con este tema que ha conquistado a millones de seguidores e, incluso, a celebridades. Tanto es así que ya se ha colado en la Lista de LOS40.

Y a ti, ¿qué te ha parecido esta nueva versión de Drivers License?