Año Nuevo Chino 2021: estos artistas celebran su año del Buey o Búfalo de Metal

Ya está aquí el Año Nuevo Chino. El 2021 estará protagonizado, desde el 12 de febrero hasta el 31 de enero de 2022, por el Buey o Búfalo de Metal, siendo así el sucesor de la Rata de Metal. Así que la fortuna ahora llega para los nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

"El Buey de Metal se caracteriza por su orden, esfuerzo, disciplina y ser un trabajador incansable. Debido a que es su año, extenderá su control sobre el resto de animales del zodiaco", informa la sección de Astros de El País. Pero eso no es todo, y es que las personas que hayan nacido este año también son leales, pacientes, honradas y de difíciles cambios de decisiones.

Si tú naciste entre los años mencionados en líneas anteriores, estás de enhorabuena. Como también lo están todos estos artistas que también celebran su año en este 2021. ¡Mira con quiénes coincides!

Bruno Mars en los Billboard Music Awards 2018 / Kevin Mazur/BBMA18 (Getty Images)

Así es. El artista internacional nació el 8 de octubre de 1985, por lo que este es su año de suerte. Aunque lo más importante aquí es: ¿cuándo se animará a lanzar música? Según su signo, es disciplinado y trabajador, ¿no?

Para los más urban también hay espacio. Uno de sus mayores referentes está de enhorabuena. J Balvin nació el 7 de mayo de 1985, compartiendo año con Bruno Mars. ¡Cosas de la vida!

Lana del Rey en los Premios Grammy de 2020 / Amy Sussman (Getty Images)

Todo fan de la artista es consciente de que a esforzarse y ser disciplinada en su trabajo no le gana nadie. Lana vino al mundo el 21 de junio de 1985.

¿Será este también el año en que Camila se anime a deleitarnos con nueva música? Si eres seguidor/a de la artista y has nacido en el Año del Buey, quizás tengas suerte. Aunque esa suerte sería repartida. Camila nació el 3 de marzo de 1997.

Pharrell está comprometido con diversas causas sociales. Entre ellas destaca la de la lucha contra el racismo, que lo hace coincidir a la perfección con las cualidades del Búfalo de Metal. Pharrell nació el 5 de abril de 1973.

Jungkook, integrante de BTS, en la presentación del álbum 'BE' / The Chosunilbo JNS (Getty Images)

Los seguidores del K-Pop también están de enhorabuena. Uno de sus artistas favoritos celebra en 2021 su año de fortuna. Y si algo han demostrado los integrantes de BTS es que su felicidad es la de sus fans, así que esta fortuna también será repartida si formas parte del ejército ARMY. Jungkook nació el 1 de septiembre de 1997.

Lisa y Rosé, integrantes de BLACKPINK en el evento de Mulberry / Han Myung-Gu (Getty Images)

Otros que están de celebración son los BLINKS. ¡Felicidad para todos! Lisa nació el 27 de marzo de 1997. Su compañera Rosé lo hizo el 11 de febrero de 1997.

La intérprete de No Drama lo tienen claro: este es su momento. Ya son varias las ocasiones en las que recientemente la hemos visto manos a la obra con nuevos proyectos en el estudio. Así que ya podemos ir agarrándonos porque vienen curvas. Becky nació el 2 de marzo de 1997.

Otro referente urbano que lo celebra es Arcángel, a quien últimamente hemos escuchado en colaboraciones con otros artistas. Si en 16 años no ha demostrado que la disciplina en su trabajo es lo suyo, ¿cuándo lo hará si no? Arcángel nació el 23 de diciembre de 1985.

Evaluna en los Latin American Music Awards de 2017 / Matt Winkelmeyer (Getty Images)

La venezolana también está dispuesta a dar la bienvenida a una nueva y emocionante etapa. La ha empezado rindiendo homenaje a su marido Camilo y al amor que siente por él. Ay, el amor... Evaluna nació el 7 de agosto de 1997.

Richard Camacho y Zabdiel de Jesús, integrantes de CNCO, en los Latin American Music Awards de 2019 / Joe Scarnici (Getty Images)

¡Y seguimos con las voces urbanas! En este caso hablamos de dos integrantes de la banda latina de éxito CNCO. Richard y Zabdiel traerán el éxito al grupo en este nuevo año, su año. El primero de ellos nació el 22 de enero de 1997, mientras que su compañero lo hizo el 13 de diciembre del mismo año.

Además de cantante, Anna es actriz, por lo que ha debido tomar decisiones difíciles a lo largo de su carrera. Kendrick nació el 9 de agosto de 1985.

Es todo un veterano en la música latina. Carlos nos ha regalado verdaderos himnos que no han dejado de sonar desde entonces. El colombiano llegó al mundo hace 59 años, el 7 de agosto de 1961.

Dulce María en Carpa Corona (México) / Victor Chavez (Getty Images)

¿A ti también te inunda la nostalgia cuando lees su nombre? No temas, no eres el/la único/a. Y es que Dulce María ha marcado generaciones de espectadores que no se perdían un solo capítulo de Rebelde. Pues bien, la mexicana cumple años el 6 de diciembre de 1985. ¡El tiempo vuela!

Para los más Classic...

Billy Ray Cyrus y Andrés Calamaro celebran su año, el del Buey o Búfalo de Metal / Gabe Ginsberg / David Becker (Getty Images)

Otros rostros y leyendas de la música también están de suerte. Billy Ray Cyrus y Andrés Calamaro son algunos de ellos, quienes, con años y años de trayectoria, se mantienen leales a su trabajo. El primero de ellos nació el 25 de agosto de 1961. El segundo, el 22 de agosto del mismo año.

Y tú, ¿con cuál de todos te sientes más identificado/a?