Seguimos con resaca emocional de la actuación que se marcó Miley Cyrus en la Super Bowl. Y es que el 'preshow' que ofreció Miley Cyrus es difícil de superar. Sin duda, ver a Miley Cyrus con sus mejores galas de futbol y sus uniformes de Cheerleader dándolo todo con sus canciones se nos quedará para siempre grabado en la memoria.

La cantante interpretó algunas de las canciones de su último disco como Plastic Hearts o Prisoner, su gran éxito con Dua Lipa, pero también rescato de su pasado Wrecking Ball o la gran The Climb, un momentazo para todos los fans de Hannah Montana.

Pero no solo esto, la de Tennessee hizo un homenaje musical a los 80 y con ella se subieron al escenario iconos de la época como Billy Idol o Joan Jett, con quienes cantó temazos como Nightcrawling y Bad Reputation.

Miley Cyrus lanza su cover de 'Hey Miley' y anuncia su soltería recordando a Hannah Montana

Miley Cyrus sabe cómo mantener contentos a sus fans y es que sus covers han gustado tanto que ha lanzado su propia versión de Hey Mickey en versión acústica. Miley le ha metido caña a la canción original que lanzó Toni Basil en 1981 e incluso muchos de sus fans piensan que el arranque de la canción es igual a la canción de Hannah Montana: The Best of Both Worlds. Además, la cantante no se ha quedado sin poner su firma y ha variado la letra: Ahora es Hey Miley.

Así anuncia Miley Cyrus que está soltera

Miley Cyrus ha enloquecido a sus fans anunciando su soltería a través de un vídeo en el que la artista une clips de su actuación en la Superbowl y también de cuando interpretaba a Miley en la serie Hannah Montana.

"No tengo ningún problema en no tener novio. Ahora estoy soltera, ya sabéis... después del covid estoy lista", decía la artista en el vídeo dejando claro que es una mujer libre e independiente y no necesita a nadie para ser feliz.