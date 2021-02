Miley Cyrus arrasa en la Super Bowl 2021: de dulce animadora a explosiva ‘cheerleader’

Como cada año cuando llegan estas fechas, el mundo anda pendiente de la Super Bowl, el acontecimiento deportivo más seguido en todo el mundo. Por fin se ha celebrado y aunque el hecho de que Tampa Bay haya ganado con Tom Brady (el marido de Gisele Bündchen) a la cabeza y llena los titulares esta madrugada, no podemos olvidarnos de que la música tambén tiene un gran protagonismo.

Podemos decir que Miley Cyrus se robó el show de la Super Bowl 2021. Antes de que empezara el mayor espectáculo futbolístico y musical en suelo estadounidense, el nombre de la cantante ya se había convertido en tendencia mundial por su espectacular actuación en homenaje a los sanitarios como parte de la TikTok Tailgate Party.

En los últimos días la autora de Plastic hearts se había volcado en las redes sociales documentando para sus seguidores como era casi el minuto a minuto de la preparación de un evento en la Super Bowl. Correr sobre la cinta, preparar la voz, desvelar cada centímetro de tela de su arrebatador vestuario e incluso enseñando su pasado más futbolero. E incluso posar junto a un icónico como Billy Idol.

Para lo del pasado futbolero recurrióa a una imagen de su más tierna infancia en la que ya se podía vislumbrar su talento para el show business. Dos décadas han pasado de la foto con la que Miley 'se robó' el show de la Super Bowl. Y esa tierna animadora se ha convertido en una explosiva 'cheerleader'.

Conquistando el escenario

Así lo demostró sobre el escenario con su vestido de animadora negro y morado versionando Heart of glass y cantando Night crawling con Billy Idol o con el uniforme oficial de jugador para cantar algunos de sus hits en solitario y junto a Joan Jett: Angels like you, The climb, High, Edge of midnight, Party in the USA...

Un evento dirigido fundamentalmente a los sanitarios de Estados Unidos que se ha podido seguir a través de las redes sociales. Millones de personas han estado conectadas a la cuenta oficial de la NFL en TikTok. Unos 7.500 sanitarios ya vacunados fueron invitados a asistir a la Super Bowl como muestra de agradecimiento por su servicio y su entrega durante la pandemia.

Todos ellos han disfrutado de la Miley Cyrus más pletórica que volvía a subirse a un escenario meses después de su último actuación en los MTV VMAs 2021.