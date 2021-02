Sara Carbonero ha salido del hospital sonriente y acompañada por Iker Casillas

Sara Carbonero ya ha salido del hospital. La periodista, que fue ingresada el pasado fin de semana en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid a causa de una dolencia que, según algunos medios, podría estar relacionada con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado hace dos años, pero sobre la que ella y su entorno no se han pronunciado, se ha trasladado a su domicilio este mismo viernes después de, presumiblemente, recibir el alta hospitalaria.

La periodista ha abandonado el recinto sanitario en coche junto a su marido, el futbolista Iker Casillas, tal y como recoge el periódico El País. Ambos, se han mostrado sonrientes y contentos, pero no han detenido el vehículo para atender a la prensa ni han hecho ninguna declaración.

Carbonero, que durante los últimos días no ha dejado de colgar imágenes, canciones y frases en su cuenta de Instagram, no se ha pronunciado hasta el momento de forma implícita sobre su ingreso ni sobre su presunta alta mediante esta vía, y tampoco su representante ha querido hacer declaraciones. Este, al ser consultado por la prensa, se limitó a sostener que no tenía nada que decir.

Su entorno asegura que la operación ha salido bien

Sin embargo, tal y como recoge El País, el entorno de la presentadora sí ha hecho declaraciones en los últimos días para explicar que ella se encuentra bien y que ha sido sometida a una operación que ha resultado satisfactoria.

El hermetismo con el que Sara Carbonero e Iker Casillas han tratado el ingreso de la periodista en el hospital, contrasta con lo sucedido en 2019 cuando Sara fue diagnosticada de cáncer y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y a un tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, todo apunta a que la pareja podría lanzar un comunicado en las próximas horas, pues cuando Sara fue intervenida por el tumor en los ovarios, no hablaron hasta que esta estuvo recuperándose en casa.