Macaco y Rozalén unen sus voces en ‘La distancia (Un nuevo significado)’: Aquí vídeo y letra

Que no logro reducir

Por mucho que me acerco a ti

Que no puedo conquistar

A 20 centímetros me enamoré de ti

Dos labios que no se llegan a unir (hey)

Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti

Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir

Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti

Tan lejos, tan cerca, dos labios que no se llegan a unir

Me acerco, me acerco, me acerco