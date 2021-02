Jay Wheeler: “No vivo para la fama. Es algo que viene tristemente con la música”

Jay Wheeler es uno de esos artistas que ya suena en cada rincón del planeta. La Curiosidad, el tema que comparte con Myke Towers, ha conquistado a millones de personas, a quienes posteriormente decidió regalar los remixes Blue y Red.

En LOS40 Urban hemos tenido el placer de charlar con el puertorriqueño acerca de este hit. Asegura que aunque inicialmente se metió en el estudio sin ser consciente de que iba a crear La Curiosidad, después sí supo que este tema iba a ser diferente. Pero eso no es todo lo que nos ha desvelado.

¿Cómo está viviendo Jay Wheeler el éxito del tema? No como a él le gustaría debido al coronavirus, pero siempre agradecido por el apoyo que recibe de sus fans. Y es que gracias a ellos, el cantante ha vivido momentos verdaderamente surrealistas. Tanto es así que aún no es consciente del nivel de fama que ha adquirido. "Mi equupo de trabajo son los que me dicen 'Bro, tú eres famoso, tienes que quedarte en tu casa'. [...] Yo es que nunca me voy a considerar famoso", asegura.

Gracias a La Curiosidad, Myke Towers y nuestro protagonista han forjado una amistad que va más allá de los vínculos profesionales. Y es que Jay estaría dispuesto, incluso, a grabar un álbum con el artista. Sin duda, un lanzamiento que haría feliz a más de uno/a.

De momento, Wheeler no ha dejado de lanzar música. Ahora ha llegado con Amor de Febrero, su balada más romántica y tierna. Pero eso no es todo, y es que tiene preparado un EP en inglés del que aún desconocemos su fecha de lanzamiento.

Mientras tanto podemos disfrutar de este tema y de los remixes de La Curiosidad que, según desvela en esta entrevista, tienen unos significados muy especiales para el artista. Y para ti, ¿cuál es tu favorito?