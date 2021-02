15 canciones de amor que son clásicos de la música

¡Feliz San Valentín! Aunque esta fecha es un tanto controvertida y hay quien la ama mientras otros la odian al relacionarla únicamente con un evento puramente comercial, la verdad es que el Día de los Enamorados es un momento ideal para celebrar el amor. Y cuando decimos amor, queremos decir cualquier tipo de amor, incluido el amor por la música.

Así, además de disfrutar del día con tu pareja, si la tienes, o darte un capricho si has decidido que mejor solo que mal acompañado, desde LOS40.com creemos que San Valentín es un momento ideal para darle una nueva oportunidad a la música romántica, porque, ¿quién dijo que las canciones de amor no son para todos?

En este género hay canciones para todos los gustos e incluso hay temazos que han pasado a la historia de la música y que siempre es un gozo escuchar. Aquí, como regalo de San Valentín, os dejamos algunas:

1. Can´t Help Falling In Love - Evis Presley (1961)

Si a Cupido se le antoja atravesarte con su flecha no intentes resistirte, estás perdido. Elvis reconocía en esta canción no poder evitar enamorarse, tema que se utilizó para la película Blue Hawaii. En 1993 UB40 versionó el clásico del Rey del rock en su álbum Promises and Lies. Para gustos los colores.

2. Strangers in The Night - Frank Sinatra (1966)

Frank Sinatra recibió dos premios Grammy por su trabajo en 1967, incluyendo el 'Disco del Año' y 'Mejor Interpretación Vocal Masculina'. Además, Extraños en la Noche ha sido certificado como 'Disco de Platino' por llegar a la maravillosa cifra de un millón de copias vendidas en los EE.UU; y en el momento de su lanzamiento, esta canción consiguió ser también número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido y en la lista de Los 40 Principales.

3. Without You - Harry Nilsson (1971)

Esta canción es una obra original de Badfinger (1970) que posteriormente versionaron Nilsson (1971) y Mariah Carey (1993). Aunque en EE.UU y Francia se situó entre los primeros tres puestos de las listas de música, el tema de Nilsson fue en el resto del mundo un rotundo número 1. ¡Como para no serlo!

4. I Must Have Been Love - Roxette (1991)

La cuarta canción de esta lista, que no responde a ningún orden especial, todo son temazos, es I Must Hve Been Love del dúo sueco Roxette que fue escrita por Per Gessle. Esta canción fue todo un éxito de ventas cuando se lanzó y ha sido certificada como disco de oro en muchos países.

5. I Will Always Love You - Whitney Houston (1992)

No es el primer ni el último caso en el que una versión supera al original. Aunque la autoría de esta balada pertenece a Dolly Parton, el sencillo de Whitney Houston vendió más de 48 millones de copias. ¿Que duda cabe de que la aceptación del tema se vio favorecida por la película de la que es BSO, El Guardaespaldas? Independientemente del motivo de su éxito, esta canción ha hecho historia y hoy tenía que estar en esta selección.

6. Sorry Seems to be the Hardest Word - Blue y Elton John (1976)

Uno de los clásicos más importantes de la música y un top 10 en buena parte del mundo durante 1976. En 2002, Elton colaboró con Blue para su disco One Love. La nueva versión de los ingleses acabó siendo un número 1 en U.K. ¡Y vaya versión!

7. If You Leave Me Now - Chicago (1976)

Esta canción logró llamar la atención en los Grammy y fue un gran número 1 en los EE.UU. If You Leave Me Now es una de las mejores baladas de la historia, y desde hace tiempo, también una de nuestras favoritas para escuchar en San Valentín. ¡Un trabajo magnífico, sin duda, el de Chicago!

8. A Whiter Shade of Pale - Protocol Harum (1967)

Esta canción, escrita por Gary Brooker, Keith Reid y Matthew Fisher fue número uno en UK Singles Chart durante seis semanas consecutivas en el momento de su lanzamiento. Desde entonces, A Whiter Shade of Pale se coló en la historia de la música y es la canción de referencia de la banda.

9. Je t'aime, moi non plus - Gainsbourg y Jane Birkin (1969)

Je t'aime, moi non plus generó mucha controversia en todo el mundo en el momento de su lanzamiento. Esta canción se censuró en varios países pero su gran calidad hizo que, pese a las prohibiciones, se convirtiera en un éxito en toda Europa. Se trata de una categórica manifestación del acto sexual, una composición elegante y sugerente para tu noche de San Valentín. Sin duda, un tema muy recomendable para estas fechas.

10. Every Breath you Take - The Police (1983)

La revista Rolling Stone coloca a Every Breath you Take entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos y nosotros no tenemos nada que objetar. Por supuesto, tenía que estar en nuestro romántico repertorio pensado para San Valentín. ¡A darle al play, y a disfrutar de The Police!

11.Take My Breath Away - Berlin (1986)

¿Quién no se acuerda del erotismo entre Tom cruise y Kelly McGills? Sin duda el mayor éxito de Berlin, especialmente reconocible por ser la BSO de la película Top Gun de 1986. ¡Es todo un temazo de lo más sensual digno de una lista para celebrar el amor!

12. Unchained Melody - Righteous Brothers (1964)

Aunque ya tiene algunos años, el Séptimo Arte se ha encargado de aproximar un poco más éste clásico al presente. Es el tema original de la película Ghost (1990) y tampoco podía faltar en esta selección.

13. Love is all Arround - Wet Wet Wet (1994)

La canción original es de The Troggs y data de 1967, sin embargo, este gran éxito no consiguió consagrarse como tal hasta que en 1994 el grupo Wet Wet Wet la grabó como parte de la banda sonora de la película Cuatro bodas y un funeral. ¿Quién no la ha tarareado alguna vez?

14. More Than This - Roxy Music (1982)

Tampoco podía faltar en esta selección More Than This. Esta melancolica canción ha pasado también a la historia gracias a la película Lost in traslation y nos parece un temazo. ¡A disfrutar!

15. More Than Words - Extreme (1990)

En el amor hacen falta más que palabras y en esta canción la banda estadounidense Extreme lo deja claro. Con More Than Words el grupo se abrió al gran público y su su éxito fue tal que a lo largo de la hisotria decenas de artistas se han lanzado a hacer una versión. Aquí os dejamos la original.