‘Love is in the air’: la serie de Telecinco tendrá un capítulo menos esta semana

Con tanto cambio, los espectadores de Love is in the air ya no tienen muy claro qué día y a qué hora se emite la serie turca de Telecinco. Los planes varían sobre la marcha y esta semana, encima, afecta directamente al número de capítulos que podrán ver todos aquellos que están enganchados a la historia de Eda y Serkan.

Esta semana (la del 15 al 21 de febrero), Love is in the air vuelve con un importante cambio de programación. Si hasta ahora, la ficción se emitía los lunes, los martes y los miércoles, Telecinco ha decidido quitarle la noche del lunes para ampliar el horario de El debate de la isla de las tentaciones, que ahora ocupará también la franja de Love is in the air y arrancará su emisión a las 22:00 horas.

De esta manera, la cadena principal de Mediaset España prescinde por primera vez de Love is in the air en lunes y apuesta completamente por el espacio presentado por Sandra Barneda. Sin duda, una buena noticia para los seguidores de La isla de las tentaciones 3, pero una malísima para el público fiel de la serie 'made in' Turquía.

¿Qué pasa el martes en 'Love is in the air'?

Será el martes, a partir de las 22:45 horas, cuando la audiencia de Love is in the air podrá disfrutar de un nuevo capítulo de este título de ficción. Así, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin volverá a protagonizar un enfrentamiento directo con Mujer, la producción turca que arrasa en Antena 3.

En el episodio de este martes de Love is in the air, las cosas se complican entre Eda y Serkan Bolat. Ella no duda en plantarle cara al joven millonario después de perder la beca con la que pretendía irse a estudiar a Italia. Serkan, que no tiene un pelo de tonto, le ofrecerá un nuevo trato: pagará sus estudios de arquitectura solo con una condición: que acepte ser su prometida…