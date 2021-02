El debate de ‘La isla de las tentaciones’ cambia de hora

La Isla de las Tentaciones 3 está que arde. El famoso programa de Mediaset dejó a los espectadores y espectadoras con ganas de más en su último programa. Por suerte, este lunes Sandra Barneda tiene más imágenes para nosotros en el debate. Eso sí, Telecinco ha decidido adelantar la hora de emisión. De este modo, los fans del reality show podrán disfrutar de esta nueva entrega a partir de las 22:00.

De este modo, Mediaset adelanta una hora el debate de La isla de las tentaciones y traslada a los martes y miércoles la serie Love is in the air, la serie turca con la que Telecinco ha intentado repetir la fórmula que tan bien le ha funcionado a Antena 3 con Mujer.

Un debate que va a dar que hablar

El jueves pasado, los espectadores de La isla de las tentaciones se quedaron con ganas de ver cómo Lola veía las imágenes de su novio en la villa. Y es que la joven tiene pendiente ver el vídeo de cómo su pareja le es infiel.

Este debate promete mostrar 30 minutos de imágenes inéditas donde podríamos ver nuevos acercamientos entre los participantes y sus tentaciones. Y es que tanto ellas como ellos están avanzando muy rápido en estas nuevas relaciones.

Maestros de la costura y Mujer, la competencia del Debate

Este lunes 15 de febrero, el debate de La isla de las tentaciones coincide con dos pesos pesados de la televisión. En La 1 se emitirá una nueva entrega de Maestros de la costura, donde un grupo de potenciales diseñadores tendrán que demostrar de lo que son capaces de hacer con unas telas. En Antena 3 se emitirá un nuevo episodio de la serie turca Mujer.