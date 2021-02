El Youtuber The Grefg, sobre Andorra en ‘El Hormiguero’: “Me han dicho que este tema no lo íbamos a tocar”

La de ser "Youtuber" sigue siendo unas de las profesiones más deseadas dentro de la Generación Z, y por ende, sus máximos representantes son los más seguidos. El Rubius, el más famoso de España, cuenta con la friolera de 37'9 millones de suscriptores en la plataforma de vídeos.

Sin embargo, hay un colega de profesión que ha conseguido otro hito en el almanaque virtual: El récord de más gente en un directo de Twitch. Él es The Grefg, un murciano de 23 años ahora conocido por su desempeño en Fortnite.

Pablo Motos, siempre captando tendencias, no dudaba en invitarle a pasar una divertida noche en su programa.

Eso sí, lo ha hecho en uno de los tiempos más convulsos para su gremio: El de "la fuga de cerebros" hacia Andorra. Impulsados por una cuestión fiscal, los también llamados creadores de contenido han acaparado titulares en las últimas semanas por la marcha del mencionado Rubius hacia Andorra.

Motos, después de varias preguntas sobre videojuegos y conceptos que él mismo ha confirmado sonarle "a chino", se atrevía a preguntar sobre el tema tabú en cuestión.

The Grefg, con aparente tensión, ha advertido al presentador: "Me han dicho que este tema no lo íbamos a tocar". Eso sí, las risas se han adueñado rápidamente de la situación y no ha dudado en dar su punto de vista al respecto.

Y es que el Youtuber vive en Andorra desde hace 4 años, mucho antes de que la polémica estallase. Por ello, el invitado ha dado su punto de vista avisando de que se extendería en el tema:

"Hay que abordarlo como que cada persona tiene el derecho de tributar donde quiera", resumía el youtuber, que profundizaba concluyendo que el debate moral propuesto en las últimas semanas "no llega a ninguna conclusión". Eso sí, según él cualquier punto de vista al respecto es respetable.

"Los medios han metido mierda"

Con sus argumentos dados, el murciano no ha dudado en dar su opinión sobre la polémica en sí: "Los medios de comunicacion tradicionales… Yo noto que han ido a meter mierda de verdad". Abordando así el eje de la polémica, también comentó que para él "será un punto positivo cuando el debate se centre en qué hacer para que no se vayan del país".

Motos, volviendo a coger el testigo de la conversación, confesaba entender al joven: "Entiendo que es difícil psicológicamente que te hagan pagar el 50% de lo que ganas, yo lo pago o sea que no hablo de oídas". Acto seguido, le preguntaba que si más allá de cuestiones políticas y mediáticas, entendía que la gente de a pie se enfadase. "Es una opinión respetable", concluía el youtuber.

La pregunta más esperada

Sin embargo Motos tenía muchos temas pendientes al respecto, y ha terminando sabiendo cuánto tiempo vive el joven en la localidad. De 183 días de obligación legal para poder tributar allí, confirmaba vivir prácticamente "350". Confiesa haberse ido allí "por motivos fiscales", aunque se ha quedado por la seguridad y comodidad que le aporta el pequeño país.

Antes de despedir uno de los temas que más medios han tratado en el último mes, Pablo Motos lanzaba la pregunta: "Si estando en Andorra tuvieses mala suerte y te tuviesen que hacer un transplante de hígado… ¿Dónde te lo harías?"

Haciendo una clara referencia sobre la sanidad pública, The Grefg pillaba al vuelo al presentador con una anécdota. Y es que el murciano sufrió una hernia inguinal el año pasado, y aunque muchos "nuevos andorranos" decidan irse a Barcelona a operarse, él quiso quedarse donde vivía. "Decidí operarme en Andorra porque estaba pagando los impuestos allí", concluía -finalmente- para dar paso a la sección de Trancas y Barrancas.