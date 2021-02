Desde hace unos años, Mariah Carey es considerada como la reina de la Navidad, cosechando siempre un enorme éxito con su All I want for Christmas is you. Sin embargo, la cantante tiene un repertorio mucho más extenso. Desde que lanzó su debut homónimo en 1990 fue encadenando grandes críticas y ventas. Sus cinco primeros sencillos encabezaron las listas de éxitos, y con dos de sus álbumes llegó a la calificación de disco de diamante con sus ventas: Music Box (1993) y Daydream (1995).

Con la llegada del nuevo milenio, Carey no tuvo tanta suerte. Con Glitter (2001) rompía esa buena tendencia con las críticas y poco a poco sus siguientes discos fueron cayendo más en el olvido. No fue hasta 2005 cuando volvió a ser relevante para los fans con The Emancipation of Mimi, el décimo y más personal álbum de la cantante. Ahí es donde se incluía uno de los éxitos más románticos de Carey: We Belong Together.

El tema es una balada construida alrededor de una melodía de piano, en la que Mariah anhela que su amante vuelva a casa demostrando una vez más que domina como nadie la voz con su poderoso rango vocal de cinco octavas. En el vídeo, la cantante aparece preparándose para casarse con un hombre mayor, pero finalmente escapa de la boda para reunirse con otro hombre.

Mariah Carey celebra San Valentín versionando su canción más romántica

Ahora, más de 15 años después del lanzamiento de ese single, Mariah Carey ha querido dar un regalo de San Valentín a sus seguidores. De esta manera, ha estrenado en sus redes sociales una nueva versión de este tema cantada desde casa para todos sus fans. ¡Feliz día de San Valentín! Espero que os guste esta interpretación de We Belong Together", escribió Mariah Carey en sus redes sociales.

Tal y como ha declarado la artista, esta versión es el resultado de una sesión de improvisación que tuvo con su banda, y que fue presentada para el programa de televisión Live with Kelly and Ryan. Además, la estrella del pop adelantó que habrá una versión aún más larga para sus seguidores. "Lo crean o no, en realidad grabamos una versión de siete minutos de esta canción: "Pienso publicarla para mis fans", escribió.