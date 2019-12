Esto es todo lo que ha ganado Mariah Carey con ‘All I Want For Christmas Is You’

Llega Navidad y Mariah Carey se convierte en la verdadera protagonista. Si estuviese en sus manos, la cantante estadounidense le robaría el mismo puesto a Papá Noel y es que, desde hace 25 años, la diva es la verdadera reina de la Navidad. ¿La razón? Ser la intérprete del villancico más escuchado de las últimas dos décadas: All I Want For Christmas Is You.

Mariah, que ha vuelto a lanzar este diciembre un nuevo videoclip de la canción, lleva años poniendo banda sonora pop a nuestra Nochebuena, para acabar con esos Peces en el río que seguirán bebiendo por los siglos. ¡Y menos mal!

De hecho, su All I Want For Christmas Is You ha sido versionado un centenar de veces. Justin Bieber, Fifth Harmony, Ariana Grande…¡hasta Mario Vaquerizo se ha atrevido con la canción!

Pues bien, cuando llegan estas fechas, Mariah Carey no solo está feliz por transmitir espíritu navideño. ¡Ni mucho menos! Esta etapa del año se ha convertido en una de las favortias de la diva por la enorme facturación que tiene gracias al villancico. Y es que, ¿a quién no se lo pondría esa sonrisilla en la cara si sabe que va a volver a ser número 1 en Billboard ya desembolsarse unos cuántos de cientos de miles de euros?

Y es que, desde que la buena de Mariah lanzó el villancico ha ganado la cuantiosa cantidad de…¡60 millones de euros! Al menos esos son los datos que recoge The Economist. Eso son unos 2,5 millones de euros al año solo por este tema.

Lo mejor de todo, es que estos datos solo recogen lo que ha ganado por streaming y royalities. Vamos, que no incluyen las actuaciones que hace la artista cuando se acercan las fechas navideñas. Porque sí, Mariah hace decenas de shows cantando esta canción. De hecho, este año, actuó en Málaga para cantar la famosa canción durante al alumbrado navideño. ¡Wow!

Tal y como ha asegurado Mariah, el tema se escribió en tan solo quince minutos. ¿El cuarto de hora más rentable de la historia de la música? Además, All I Want For Christmas suma tres récords Guiness: el mejor villancico interpretado por una voz femenina, la canción de una artista femenina más escuchada en Spotify en 24 horas y la canción navideña que más tiempo ha estado en la lista de éxitos de Reino Unido.

Sin lugar a dudas, Mariah Carey tiene razones para estar feliz en Navidad. ¿O no?