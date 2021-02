Fran Perea sobre ‘La chica de la habitación de al lado’: “No pensaba en Verónica Sánchez cuando la cantaba”

Si hubo dos canciones que marcaron Los Serrano esas fueron 1+1 son 7 y La chica de la habitación de al lado. Las conocimos hace 18 años cuando la serie era líder de audiencia y Fran Perea copaba las listas de ventas. Ahora que ha pasado el tiempo, el malagueño la recupera para hacer una nueva versión junto a un joven dúo madrileño: Merino.

Un cajón, una guitarra acústica y dos voces han sido más que suficientes para darle una nueva vida a esa canción que recuerdan muchos con nostalgia y que marcó una generación.

De lo que supuso y sigue suponiendo para el cantante hemos querido hablar con él que, como siempre, nos atiende con esas ganas de compartir la pasión que siente por la música y los recuerdos de una época que le dio muchas alegrías.

Acabas de lanzar una versión nueva de La chica de la habitación de al lado, ¿qué supone esta canción para ti a estas alturas?

Es una canción que siempre he tocado. Desde que volví a la música es una canción que siempre he llevado en el repertorio. Creo que es una de las canciones identificativas de mi repertorio, de una época, de lo que significó una serie para una generación, o para varias generaciones. Es una canción bonita y siempre que se toca en directo, a la gente se le ilumina la cara. Son estas canciones que se quedan en el corazón.

Pero tus palabras explican más lo que supone para la gente, pero, ¿y para ti?, ¿te sigue gustando, estás saturado…?

A mí es una canción que me encanta tocar, disfruto muchísimo. Me hago una previa con un poema, la hemos cambiado muchas veces de rítmica, he incluido un homenaje a Sabina en muchas versiones del directo. Es una canción que disfruto muchísimo. Al final, las canciones las disfrutas porque si vas y tocas un acorde de una canción y se le ilumina la cara a la gente, a ti como músico te hace feliz, poder compartir eso es oro y más hoy en día.

Tengo entendido que la propuesta te llega por parte de Merino, ¿cómo la recibiste?

Nos conocíamos por típico contacto en redes. Ellos guardan bastante relación con Georgina, con la que yo trabajo mucho y es amiga. A través de ella los empecé a escuchar y me gustó mucho lo que hacían. Me escribieron y me dijeron ‘se nos ha ocurrido esta idea, ¿qué te parece’. Me gustó. Hace poco había hecho una versión de Para volver a empezar con Isma Romero y me da mucha alegría que músicos jóvenes, que vienen ahora con toda la fuerza y están entrando en el mercado, me llamen porque mis canciones les sirvieron como inspiración para después dedicarse a la música.

¿Es posible cantar la canción sin pensar en Verónica Sánchez?

Por supuesto, trasciende absolutamente aquel momento. Para empezar, yo no pensaba en ella cuando la cantaba porque es una canción de los personajes. Cuando la toco no me acuerdo del momento de Los Serrano… sino que disfruto de tocarla.

Hace poco te veíamos en La noche D con algunos de tus compis de Los Serrano, y la gente moría de amor, ¿por qué crees que hay tanta nostalgia con esta serie todavía?

Fue una de las últimas grandes series familiares, típica serie que recuerda a esa forma de ver televisión de aquellos años y que ya no es como ahora que vemos las series de manera diferente con las plataformas. Fue uno de últimos los grandes éxitos de la televisión analógica, series blancas que toda la familia veía reunida en el salón cuando sólo había cinco o seis canales y al día siguiente todo el mundo comentaba. O habías visto Los Serrano o Aquí no hay quien viva. Los chavales hablaban de lo que habían visto, en el trabajo se hablaba del capítulo. Al poco tiempo cambió el modelo de hacer televisión y ha pasado el tiempo necesario para que la nostalgia venga. Vamos camino de 20 años del estreno de Los Serrano. Miras atrás, a la gente le recuerda momentos de su adolescencia, cuando se enamoró de, a cuando empezó con su chico… te vienen muchos recuerdos con esas canciones.

Hubo un tiempo en el que La chica de la habitación de al lado copaba las listas de ventas, ¿cómo lo viviste?

Fue una locura. Cualquiera que viva una cosa así es muy loco. Tener un éxito de ese tipo es locura total y más si hay una serie por medio. Se juntaba la parte interpretativa del personaje con la música y fueron unos años muy locos. Llegó un momento que necesité coger aire, por eso he estado 8 años fuera de la música.

¿Te imaginas vivir ahora un éxito como aquel?

Ahora la escena musical es muy diferente y como yo la afronto también es muy diferente. Puedo desarrollar el éxito de muchas maneras diferentes a sonar en la radio y ser un super ventas.

¿La cantarás en alguno de los conciertos que tienes en perspectiva?

Me gustaría tocarla con ellos, espero que podamos en alguna de las ocasiones que toquemos en Madrid.

En esto de la pandemia y lo que está afectando a la industria, ¿logras ver luz al final del túnel?

Quiero verla, me encantaría que fuera más rápido, pero pienso que después del verano poco a poco se podrá ir recuperando la normalidad que conocemos. Aparte creo que se van a abrir otras puertas vía streaming, 5G, yo creo que vamos a poder vivir experiencias diferentes respecto a ir un concierto o verlo desde casa. Hay que pensar que vienen muchas cosas.

De momento has celebrado San Valentín haciendo un dueto con una seguidora, ¿qué tal ha ido con Tyna Ros?

Ha sido muy bonito, son ese tipo de cosas que se viven con mucha ilusión. Se nos ocurrió de sacar el reto y la respuesta fue preciosa. Fue la primera que mandó el vídeo yo creo, armonizó las voces de una manera preciosa y nos hemos encontrado, hemos trabajado juntos y en unos días podréis ver el resultado de esta canción de 37 grados.