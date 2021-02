Natalia, sobre el 20 aniversario de ‘OT 1’: “Nos gustaría celebrarlo como Dios manda”

Natalia (Sanlúcar de Barrameda, 1982) forma parte de la cultura pop española. Con tan solo 18 años, la gaditana formó parte de la primera generación de Operación Triunfo, enamorando a millones de personas gracias a su naturalidad y salero. A la salida de la famosa academia, su carrera despegó hacia lo más alto gracias al éxito de temas como Vas a volverme loca o Besa mi piel.

Veinte años después, Natalia sigue estando al pie del cañón. La artista tiene seis álbumes de estudio a sus espaldas y una larga trayectoria como presentadora en televisión en programas como Megatrix, El Grand Prix, Fenómeno Fan, Se llama Copla… Vamos, que como diría Paquita Salas, esta chica es una artista 360.

Este 2021, lejos de quedarse atrás, Natalia se ha incorporado a uno de los primeros programas españoles que se emiten en Twitch. Se trata de Qué fuerte, tía donde la cantante se suma a los humoristas Lalachus, Michenlo y Telmo Trenado para hablar sobre la última actualidad en un tono muy gamberro.

Para conocer más detalles sobre este nuevo programa donde Natalia se siente como pez en el agua, en LOS40 hemos hablado con ella. Por supuesto, también hemos sacado el tema del 20 aniversario de OT y de sus planes musicales a corto plazo.

Pregunta (P): Acabas de estrenas Qué fuerte, tía, uno de los primeros programas españoles en Twitch. ¿En qué momento surge?

Natalia (N): La idea de Qué fuerte, tía me la propusieron al final del confinamiento. Me explicaron que era un programa de actualidad con mucho contenido de internet donde podía ser yo misma. Me pareció muy divertido. Quizá porque, aunque he presentado muchos programas en mi vida, siempre han sido con guion. Esta vez debatimos y damos nuestra opinión sobre lo que ocurre. Es una oportunidad de que me conozcan más como soy. Estamos en una plataforma donde puedes decir lo que piensas sin importante nada. Me parece que mi público me puede conocer de otra forma así.

P: ¿Te apetecía dar ese paso de mostrar más esa cara de ti?

N: Sí. Yo en realidad soy una tía super abierta y libre. Siempre me ha gustado decir lo que pienso, pero no he tenido la plataforma para hacerlo. Entonces poder dar mi opinión sobre temas como la fuga de youtubers a Andorra o la polémica entre Campanario y la Esteban me apetecía. Me parece muy divertido.

Siempre me ha gustado decir lo que pienso, pero no he tenido la plataforma para hacerlo

P: Entonces, ¿piensas que la gente lleva 20 años con una imagen preconcebida sobre ti?

N: Sí, claro. Eso siempre es así. El público en general se queda mucho con las primeras imágenes tuyas en televisión. Todavía hay gente que me llama “la benjamina de Operación Triunfo”. Es que tenía 18 años y ahora tengo 38. Es que han pasado 20 años. Es que no soy aquella niña que se preocupaba por enseñar el ombligo y que su madre le iba a ver. Yo ahora soy una mujer hecha y derecha, madura, con mi criterio y con muchas ideas detrás. Creo que me he hecho a mí misma. Tú sales de una plataforma como Operación Triunfo que es muy grande, pero esa plataforma te dura muy poco tiempo. Depende de ti misma que sigas viviendo de la música y de la televisión. Yo creo que me lo he currado muchísimo durante muchos años. He apostado por mí misma y he escuchado mucho a mi público.

Ya no soy esa niña que se preocupana por enseñar el ombligo, ahora soy una mujer hecha y derecha

P: Al final no es fácil estar 20 años seguidos en la industria sin parar de trabajar…

N: Sí. Hay una cosa que estoy reivindicando muchísimo y es que haya plataformas para los cantantes. Estamos un poco olvidados. Si sacas un disco, aunque se sepan muy bien la canción, muchas veces no ponemos ni cara al cantante. Eso está pasando con muchos artistas que están empezando hoy. Lo que no es normal es que en España no haya un programa musical donde los artistas puedan promocionar sus canciones.

P: ¿Crees que en ese sentido era más fácil cuando empezaste?

N: Era muchísimo más fácil. Piensa que cuando empecé en la música yo hacía la maleta para un mes e ibas a cantar a todos los programas de la televisión. Todos los de la mañana y los de la tarde tenían espacios musicales. Incluso en las noticias te daban tu espacio. Yo he llegado a cantar en el Telecupón. Tú cantabas y ya todo el mundo sabía que tenías una canción nueva.

P: Pero ahora existen nuevas plataformas como Twitch donde tienen cabida estos contenidos, ¿es más cómodo trabajar en un programa que se emite en esta plataforma?

N: No tienes la presión de la televisión. Evidentemente es en directo, pero no tienes que ser tan correcto.

P: ¿Conocías a tus compañeros Lalachus, Michenlo y Telmo?

N: No conocía a ninguno. Creo que somos perfiles muy diferentes, pero que encajamos bien.

P: ¿Y qué personaje de internet te gustaría entrevistar en el programa?

N: Yo tiro mucho más por la música. A mí me gustaría que viniese al programa un Omar Montes, que es un tío que da muchísimo juego. También una Nathy Peluso.

P: ¿Y qué le preguntarías a Omar Montes?

N: Ahora mismo le preguntaría por qué le llevó ese muñeco a Broncano a La Resistencia. Ha salido que realmente se lo ha quitado a la abuela y que no es de Cantora. Me parece súper divertido.

Iría a Tu cara me sueba o a MasterChef porque me encanta cocinar

P: ¿Y te verías en otros programas como Tu cara me suena? Es que me llama la atención que solo hayas estado como invitada.

N: A mí me hubiese encantado ir, la verdad. He hecho el casting. El último que hice salí súper contenta porque me lo curré muchísimo, pero al final buscan perfiles. Yo creo que cada año van encajando. A mí me encantaría hacerlo porque me encanta cantar y bailar a la vez. Iría a ese programa o a MasterChef porque me encanta cocinar. También me gusta El Desafío. Me encanta.

Planes musicales de Natalia

P: Con Qué fuerte, tía volvías al estudio tras De Nada (2019)…

N: Cuando hablábamos de programa, pregunté si tenía sintonía. Entonces me animé a hacerla. Yo cogí la guitarra y me puse a ello. Quería una canción que no fuese de mi estilo pero que representara la esencia del programa. Cuando lo presenté al equipo, les encantó y me dijeron que las quería.

P: ¿Y no te entró el gusanillo de lanzar más material?

N: Este verano me fui a Mallorca para volver a componer. Tengo algunas preparadas, pero sinceramente con el tema de la pandemia me da mucho miedo sacar algo. En mi caso yo soy mi propia productora y yo invierto en mi música. Hoy, si lo hago me encuentro el dilema de que puede que no recupere nada porque no hay conciertos. Tengo un dilema interno porque me gustaría hacerlo para mi público, pero es una inversión muy grande cuando no vou a tener un reporte por ningún lado al no poder hacer conciertos. Esa es la realidad. Los cantantes componemos para tener conciertos.

Tengo música preparada, pero con el tema de la pandemia me da miedo sacar algo

P: A la hora de componer, ¿qué género te sale más?

N: Yo tengo mi estilo. Hay un perfil que me gusta muchísimo, pero que en España no se consume mucho que es Little Mix. Para mí son un referente. Me encantaría hacer lo que hacen ellas. En España se consume más una música latina, solo hay que ver el top 50 de los más escuchados. La tendencia es la que es. Yo no me siento incómoda, la verdad.

P: Y como fan de Little Mix, ¿qué opinas sobre la salida de Jesy?

N: Muy mal. Me parece muy mal todo el bullying que le hicieron en redes sociales. Me parece tan triste que hoy en día la gente se siga metiendo con el físico. Y ella es una chica con tanto talento. Ojalá que vuelva porque me encantaba.

20 años de Operación Triunfo

P: Este 2021 se cumplen 20 años desde OT. ¿Tenéis algo preparado?

N: Pues no, no hay nada preparado para este 20 aniversario. Tanto a mí como a gran parte de mis compañeros nos gustaría celebrar el 20 aniversario como dios manda. A mí me encantaría hacer algún tipo de concierto como hicimos en el Reencuentro o un programa especial. Al final quienes cumplimos 20 años somos nosotros. A lo mejor pueden hacer un especial con ganadores de distintos años, pero quienes cumplimos años somos nosotros. Fue un antes y un después. La gente sigue teniéndonos muchísimo cariño.

A mí como gran parte de mis compañeros nos gustaría celebrar el 20 aniversario como Dios manda

P: Forma parte de la cultura pop española.

N: El fenómeno fan que movimos no se ha vuelto a mover. Sería muy bonito rememorar todo aquello. Creo que a la gente le gustaría.

P: Es que, aunque parezca mentira, en octubre se cumplen cinco años del reencuentro. ¿Cómo viviste aquel nuevo auge de vuestra generación de OT?

N: Sinceramente lo viví bastante normal. Fue muy guay el concierto, pero tampoco fue un bum. Estuvimos un par de semanas en todos los medios, pero luego seguimos con nuestras vidas. Yo estaba presentando Fenómeno fan y estaba muy centrada en eso. Pero fue muy bonito como reaccionó a la gente. Creo que por eso deberíamos hacer algo por el 20 aniversario. Nos lo merecemos nosotros y el público que nos quiere.

P: Nos lo merecemos toda España después del añito que llevamos…

N: ¿A que sí? Una cosa bonita que tiene nuestro Operación Triunfo es que fue muy familiar. Le gustaba desde la abuela al niño.

P: De esta nueva generación de triunfitos que han salido en los últimos años, ¿has podido conocer a alguno?

N: He conocido a pocos, la verdad. He tenido más contacto con Ricky, que se vino a un concierto mío que hice en acústico y cantó conmigo de hace muchos años. También con Amaia. ¡Que me llevé una sorpresa! Cuando empezó su gira vi que empecé a ser trending topic. Resulta que ella cantaba el ‘Vas a volverme loca’. Me puse en contacto con ella y me dijo que le traía muy buenos recuerdos de cuando era pequeña. Cuando vino a Madrid me subí al escenario con ella y fue super divertido.

P: Para terminar: El otro día, en el programa de Qué fuerte, tía dijiste que iba a ser el primer San Valentín que no te iban a regalar nada. ¿Al final te han mandado algo?

N: No, nada. Al final fue mi primer San Valentín desde que tengo recuerdo sola. Veía las redes sociales y estaba todo el mundo compartiendo amor. Dejé de ver las redes sociales, pero nada. Fue un día normal. Ayudé a un amigo mío a componer una canción, comí sola y cené sola. Y super a gusto. Eso recálcalo: y super a gusto. (ríe).

Qué fuerte, tía se emite todos los martes a partir de las 21:00 en Twitch.