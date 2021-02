Rauw Alejandro se salta los planes y lanza nuevo tema ‘2/Catorce’: Videoclip y letra aquí

Por sorpresa, Rauw Alejandro nos regala un nuevo hit urban en San Valentín. Será que el videoclip de La Noche de Anoche ha presionado el lanzamiento o que la letra le va como anillo al dedo a un 14 de febrero. Este es 2/Catorce, una canción que habla sobre momentos pasionales y sexuales en pareja, de situaciones donde sube la temperatura y, en sus palabras, “hacen que nunca pueda olvidarme”.

Esta joya ha sido producida por el DJ y corista oficial de Rauw Alejandro, Mr. NaisGai, además de su productor personal, Kenobi. “Esta semana estuve por Medellin, y surgió este tema. No estaba en planes de lanzarlo, pero se convirtió en mi canción favorita, y que mejor poder dedicarla mañana. Mi regalo pa’ ustedes, Los Am0oo!!!”, explicaba la decisión espontánea en redes sociales. “Medellín y no avisas ok ok”, comentaba en tono de humor su compañero J Balvin.

Un vídeo que en menos de 24 horas lleva 2 millones de reproducciones (por el momento) y se ha colado en el Top 5 de tendencias de Youtube. Una propuesta visual sencilla, pero vistosa en el que las vistas de la ciudad colombiana son las protagonistas. El artista canta desde una azotea y el cielo rosa le envuelve en todo momento, sobre todo a esos pasos de bailes que han dejado locxs a muchxs.

“No tiene que estar bien, se tiene que sentir bien. El arte es relativo. Esto lo hicimos sin planear para ustedes”, escribía para cerrar el clip y aportar el mensaje que está claro que Rauw Alejandro quiere hacer llegar a sus seguidores.

En las stories de Instagram agradecía el cariño que está recibiendo 2/Catorce deseando un “lindo San Valentín a todas las babys”, recordando que, aun estando solteras o en pareja, “lo primero es quererse a uno mismo”. Y a ti, ¿qué te ha parecido esta bomba sorpresa?