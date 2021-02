Sia nos invita a su "fiesta de la piscina" en '1+1', una canción de su polémico debut cinematográfico

Hace unos meses Sia anunciaba que se embarcaba en una de sus mayores aventuras profesionales, y esta vez lo hacía desde la silla de directora de rodaje con su nueva película Music, que viene acompañada por una banda sonora también creada por la intérprete.

Sin embargo, este lanzamiento no ha estado libre de polémicas y es que el largometraje ha recibido muchas críticas por el tratamiento que se le da al autismo en el film. De hecho, activistas y fanáticos mostraron su desagrado especialmente con la protagonista, Maddie Ziegler, quien encarna el papel de una persona con autismo, y los críticos piensan que debería actuar una persona que conociera bien lo que es esta afección.

Sia sigue promocionando su estreno y dando a conocer su banda sonora, que a la vez forma parte de su nuevo disco: Music, songs from and inspired by the motion picture. El último vídeo que ha lanzado ha sido el de la canción llamada 1+1, que presenta a la bailarina principal, Maddie Ziegler junto con los coprotagonistas Kate Hudson y Leslie Odom Jr.

La estética onírica de '1+1'

Sia nos adentra en un sueño, un mundo surrealista repleto de color y con una felicidad que abruma e incluso agobia. El clip comienza con una escena callejera que anuncia que "estamos a punto de tener una fiesta en la piscina".

Rápidamente, la escena cambia a un interior surrealista de color rojo y aparece Kate ataviada con un traje de bañador amarillo, un gorro de baño y unas mallas a juego. Después, comienzan a completar la escena otros bailarines; algunos de ellos sostienen mangueras de agua, otros paraguas, tocan tambores...

Además, a estos se unen otros que imitan como una gran bola de chicle y todos comienzan a bailar y a jugar en esta animada fiesta a la que Sia nos invita.