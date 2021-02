Rihanna deja sin palabras a Zendaya con su último topless

Rihanna lleva años alejada de la música. Eso sí, la joven no ha dejado de trabajar. La de Barbados ha levantado todo un imperio de cosméticos y lencería. ¿Su principal baza? Apostar por todo tipo de pieles, cuerpos y géneros. Y es que tenemos que reconocer que los valores que la cantante ha demostrado con sus desfiles de Savage x Fenty, donde tienen cabida todo tipo de personas, quedan muy alejados de los de Victoria’s Secret donde veíamos a modelos de una sola talla.

Eso sí, por desgracia para los fans, Rihanna ha recibido una mala noticia estos días: el grupo francés de marcas de lujo LVMH ha cancelado la producción de ropa de su firma Savage x Fenty. Eso sí, no se trata de un cierre definitivo, sino de un paréntesis hasta que mejore la situación del sector.

A pesar de la dura noticia, Rihanna sigue igual de guerrera que siempre, sin mostrar ni un gramito de tristeza. Este mismo lunes, 15 de febrero, la intérprete de Umbrella sorprendía en sus redes sociales con una foto donde aparece en topless luciendo una de las prendas estrella de la última colección de Savege x Fenty. Se trata de un cullotte de satén rollo boxeador que sirve tanto para ellos como para ellas.

Junto al post, Rihanna ha escrito un verso de una de las letras de Pocaan: “Yo no quiero que uses lencería esta noche, mi amor”. Pero no es el único mensaje que ha escrito la cantante. En la cuenta oficial de Savage x Fenty, Rihanna ha escrito el siguiente mensaje: “Aléjate de mi Instagram, es pura tentación”. Además, la joven ha prometido “una savage Spring” a modo de hashtag.

Zendaya, Normami y otras estrellas aplauden a Rihanna

Solo en su cuenta de Instagram y en menos de 24 horas, Rihanna ha conseguido más de nueve millones de me gusta. Además, la cantante ha sumado miles de comentarios. Muchos de ellos provienen de algunos y algunas de sus compis de profesión.

Algunas de las estrellas del momento han compartido la imagen de Rihanna en sus propias cuentas. Estas son solo algunas de las reacciones:

Zendaya: “Sí, otra vez”

Chloe Bailey: “OMG, ¿cómo eres tan preciosa?”

Vanessa Hudgens: “Hooooooooooooooooot”

Normani: 🤤