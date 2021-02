Maestros de la costura no deja de sorprender. Cuando ya estábamos casi convencidos de que el claro ganador de esta cuarta edición iba a ser Ancor, va y lo expulsan. Después de pasar varios programas recibiendo alabanzas y piropos de los tres diseñadores y de sus compañeros, ha llegado su final y no han faltado las lágrimas y el enfado en redes.

Pero no era la única gran sorpresa de la noche ya que la primera expulsada, tras la primera prueba era Nani. La militar no cumplió con los estándares que pedía el jurado para elaborar su prenda y destacó que lo suyo había sido una involución. Dejó el programa convencida de que la costura era e iba a ser más que un hobbie para ella.

Pero el bombazo de la noche llegó al final cuando tras mandar Laura a Ancor a la prueba de eliminación, tuvo que enfrentarse a la elaboración de una prenda que pudiera utilizarse en una actuación trap. Cuando Caprile preguntó si sabían lo que era la moda trap, Ancor puso cara rara: “Rosalía y María Escoté”, fue su manera de describirla.

Una prueba mal resuelta

Su trabajo no gustó. "Esta prenda no está a tu altura. Los nervios te han jugado una mala pasada", valoraba Caprile. "No está bien resuelto y no hay nada funcional. No te representa este trabajo para nada” añadía. "Estamos ante una prueba que desconozco y me inventé las respuestas del examen", respondió el valenciano. Parece que Bad Gyal no le trajo suerte.

No era su terreno y le pasó factura. Fue Lorenzo Caprile el que anunció que el concursante que debía abandonar el programa era Ancor. Las caras de sus compañeros eran de absoluta sorpresa porque frente a Javier, pensaban que no iba a tener las cosas difíciles para continuar. “No sabes la pena que nos da, no esperábamos esto para nada”, aseguraba María Escoté.

“Está claro que esta prueba te ha pillado completamente desprevenido y tenemos que ser justos, independientemente de que tu trayectoria haya sido impecable”, aseguraba Palomo. “No tengo palabras y nunca me hubiera imaginado que te despediríamos en un programa 4”, añadía Caprile.

“Yo me esperaba que me pudiera ir porque cuando he visto el nivelazo de Javier y de Yelimar, el mío era más mediocre y encima no tenía ni cremallera ni nada la parte de atrás del top, entonces, pues bueno…ya está”, confesaba el expulsado.

“Quiero que sepas, y lo he hablado con mis compañeros, que desde luego tienes las puertas de nuestros talleres más que abiertas”, le aseguraba Caprile.

Adiós mandil

Finalmente se quitó el mandil, no sin antes sacar el pañuelo bordado de su abuelo que había sido su amuleto durante el programa. "Tu enorme talento va a ser más que suficiente no para un programa de televisión, tú ya tienes tu sitio”, aseguró Raquel Sánchez Silva antes de despedirle.

¡Gracias por hacernos soñar con tus creaciones, @ancormdlc4! Tienes un corazón enorme y un futuro muy prometedor en el mundo de la moda. ¡Te echaremos mucho de menos! 💖#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/mvA3ZzJTmk — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 15, 2021

“Pasar por este programa ha sido un sueño hecho realidad es que claro que ha merecido la pena. Esta experiencia no la podría haber hecho de otra manera, es maravilloso”, aseguraba el profesor de Bellas Artes.

"He aprovechado cada segundo y he absorbido de cada uno de ellos lo que me pudiera aportar, es un sueño que se acabó... pero que continuará de otra manera. Este programa me ha ayudado con mi autoestima, que la tengo muy mala", admitía.

Indignación en redes

Los seguidores del programa han mostrado su indignación en redes, incrédulos ante lo que estaban viendo. Ya piensan en una repesca que nos devuelta al taller a Ancor.

Veremos lo que pasa.