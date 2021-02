‘La isla de las tentaciones 3’: Telecinco se saca de la manga un programa extra

En La isla de las tentaciones 3 hay tantas imágenes que enseñar que Telecinco ha decidido improvisar una nueva estrategia de programación. Y es que la cadena principal de Mediaset España ha sorprendido anunciado que esta semana habrá un programa extra que produce Bulldog TV.

Este martes, a partir de las 22:00 horas, Telecinco emitirá una entrega especial de La isla de las tentaciones. Este espacio, que irá antes que Love is in the air, repasará los últimos acontecimientos que han tenido en lugar en Villa Playa y Villa Montaña. Además, el público podrá ver un adelanto exclusivo del momento más importante del quinto capítulo del formato, que es el que se emitirá este mismo jueves 18 de febrero.

Este programa también tirará de la nostalgia y traerá de vuelta algunas de las contracciones más destacadas de los concursantes de las tres ediciones de La isla de las tentaciones. Por último, y a modo de zapping, el público será testigo de los momentos más llamativos, como los mejores besos, las mejores hogueras y las ocurrencias más virales de los tentadores.

'La isla de las tentaciones 3', el nuevo hit de Telecinco

Con este espacio extra, la tercera edición de La isla de las tentaciones tendrá triple sesión cada semana: los lunes debate, los martes programa especial y los jueves gala. De esta manera, Telecinco exprimirá un poquito más el que vuelve a ser su reality estrella.

Si la primera y segunda temporada fueron verdaderos fenómenos de audiencia, la tercera va camino de convertirse en la edición más vista de todas. El pasado jueves, sin ir más lejos, La isla de las tentaciones volvió a marcar un nuevo récord después de anotar un 27,5% de cuota de pantalla y sumar más de 3,3 millones de espectadores (3.389.000).

También El debate de las tentaciones está registrando unos índices bastante buenos. Este lunes, el programa que comanda Sandra Barneda firmó un 16,4% (1.607.000). No pudo con Mujer, la serie turca que arrasa en Antena 3, pero se impuso como la segunda opción de la noche.