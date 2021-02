Normani Kordei anuncia el estreno de su nueva canción y seguro que te suena de algo

Normani Kordei, o sencillamente Normani que es ahora su nombre artístico, ya tiene preparado el que será el estreno de su primer disco en solitario. Un esperadísimo álbum con el que seguirá presentando sus credenciales como solista tras su paso por Fifth Harmony. Su primera canción será Know it's been awhile y cuando la escuches seguro que te va a sonar de algo.

La cantante anunciaba a bombo y platillo este nuevo tema a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. Apenas 20 segundos de canción que dispararon las expectativas de millones de sus seguidores en todo el mundo.

Sin embargo, los más avispados encontraron un dato interesante en este breve teaser de Know it's been awhile. Normani no ha dudado en samplear uno de los éxitos más conocidos de Aaliyah. Un pequeño préstamo de One in a million, el hit que vió la luz en 1996.

Y para promocionarlo, nada mejor que una buena sesión en bikini al aire libre aprovechando los primeros rayos de sol que la primavera ha adelantado.

Hace casi un año que no escuchábamos nada de Normani tras sus últimas colaboraciones con Megan Thee Stallion (para la banda sonora de Birds of Prey) o con Sam Smith en el éxito mundial Dancing with a stranger. Parece que la cantante se ha tomado en serio la grabación de su primer álbum de estudio y de ahí este silencio musical ayudado por el confinamiento y la pandemia mundial

De momento no existe confirmación con respecto a cuándo podremos escuchar esta canción ni cuándo verá la luz su primer disco de estudio. Habrá que esperar para ver si canciones como Motivation (co-escrita con Ariana Grande), que vieron la luz hace tiempo también formarán parte de él.