Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se pelean y casi todo el mundo dice lo mismo

Este martes 16 de febrero pasará a la historia como el día en el que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban volvieron a la guerra. Parecía que las cosas estaban bien entre ellos después del brutal enfrentamiento que protagonizaron en verano. Sin embargo, el presentador y la colaboradora estrella de Sálvame tuvieron un rifirrafe que dejó muy claro que las heridas todavía no están curadas.

Todo empezó cuando Belén Esteban, bastante mosqueada y mirando a cámara dijo: "La arruga es bella y me encanta". La Princesa del Pueblo hacía referencia a una foto suya que circulaba por las redes sociales y sobre la que podría haberse mofado la mismísima María José Campanario, enemiga íntima de la de Paracuellos.

Algunos no sabían a qué se refería, pero, unos minutos después, Jorge Javier le enseñaba la foto en cuestión a Kiko Hernández. Belén lo pilló y se armó entonces la marimorena. "Yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las enseño a nadie. Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas y también me mandan fotos", le soltó la tertuliana, a lo que el rey del cortijo aseguró: "Pues si esto te molesta no lo vuelvo a hacer. Me sabe mal que te quedes así".

Jorge Javier brota contra Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez, muy arrepentido, le pidió perdón en varias ocasiones a su compañera y amiga. Sin embargo, Belén pensaba que se estaba cachondeando de ella y no le aceptó las disculpas. "No te creo, claro que no te creo. Yo de ti tengo muchísimas cosas y en mi vida he enseñado nada", señaló, y fue entonces cuando el presentador montó en cólera.

La bronca en vídeo

"Me parece muchísimo peor lo que acabas de decir. Que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me doy cuenta de la clase de persona que eres. Eso jamás te lo hubiera dicho a ti", declaró, muy cabreado. “No eres capaz de aceptar la disculpa y ¿encima dices que tienes fotografías mías? Mira tía, paso”.

"De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices, pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres ¡Venga ya las tonterías estas! ¿Solo a ti se te pueden aceptar las disculpas? ¿Eres tú quién dicta si esto sí o esto no? Pues chata, conmigo no. Y no me llores que me da igual. Ya sé que un lloro funciona muy bien en cámara", remató Vázquez.

Como era de esperar, la trifulca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban no tardó en trasladarse a Twitter, donde todos, bueno casi todos, decían lo mismo:

Que gustazo cada vez que Jorge Javier le baja los humos a Belén Esteban 👏👏👏#yoveosálvame — Mumu (@Mumu07313) February 16, 2021

No me gusta Belen Esteban. Pero Jorge Javier en su actitud en la bronca, me recuerda al típico jefe/ encargadillo q en algún momento todos hemos tenido, y siempre te quiere hacer sentir mal. Y eso tiene un nombre. #yoveosálvame #BelenEsteban #jorgejavier — El azote🥊 (@elazoteoficial_) February 16, 2021

Acabo de ver la bronca de Jorge Javier con Belén y la verdad es que chocaba el enfado pertinaz de ella cuando JJ le pedía perdón. ¿Qué quería que hiciera?#yoveosalvame — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) February 16, 2021

sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Jorge Javier. Todos ahí saben como es Belén Esteban pero nadie se atreve a decírselo — MARTA (@herradura62) February 16, 2021

Estoy con Belén Esteban

Jorge javier Vázquez

que cree Dios — pilar (@pilar37646477) February 16, 2021

Totalmente de acuerdo con Jorge Javier , Belen esta muy crecida , opina de todo el mundo , no acepta ninguna broma se cree indispensable , mejor se quede en su casa , tiene un problema no acepta las críticas. — Doracanal (@Doracanal1) February 16, 2021