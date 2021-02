Sergio Ramos y Pilar Rubio, ¿utilizarán los más de 20 baños que tiene su nueva casa?

En Julio de 2017 Sergio Ramos y Pilar Rubio adquirieron una parcela de 3000 metros cuadrados en La Moraleja de Madrid. Desde entonces están construyendo el que será su nuevo hogar para ellos y sus cuatro hijos. Tenían previsto haberse mudado antes de que naciera Máximo Adriano, pero todos los sucesos que estamos viviendo en los últimos tiempos, pandemia y Filomena incluidos, han ido retrasando la mudanza.

El futbolista se hizo con el terreno que provenía de un embargo hipotecario, a través de una subasta y supuso para él una auténtica ganga. Decidieron derribar la vivienda que había en un principio para construir una nueva y ellos mismos han estado supervisando las obras en todo momento.

Eso sí, no sin librarse de la polémica ya que el ayuntamiento de Alcobendas les impuso una multa por la tala de entre 60 y 90 árboles. Les costó la broma 250.000 euros.

Solventados todos los obstáculos, parece que la mudanza ha comenzado. Recientemente llegaba a la casa un tráiler con todos los aparatos que llenarán el gimnasio que posee y que seguro que será uno de los espacios más utilizados tanto por el futbolista como por la colaboradora de El Hormiguero.

Un interior de lujo

Saúl Ortiz daba algunos detalles del interior en 20 minutos. Una casa de unos 1000 metros cuadrados que además de gimnasio, tendrá más de una veintena de cuartos de baño. Un dato que ha llamado la atención en twitter que no ha sido muy benévolo con la pareja.

La mansión también tendrá piscina climatizada y sala de juegos para los niños. Los peques tendrán cada uno su suite doble y las habitaciones de sus cuidadoras estarán cerca de las suyas. También habrá una sala para la lectura y el relax. Vamos, que no les va a faltar de nada.

Y como no podía ser de otra manera en una mansión de estos lujos, no faltarán todos los avances tecnológicos que harán más fácil la vida de la pareja que no ve el momento de trasladarse definitivamente a su nuevo hogar con sus hijos y sus seis perros.