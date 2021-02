Robledo lanza ‘Tú Me Querías’ con un videoclip que ha levantado pasiones entre sus fans

Si alguna vez te has enamorado pero la relación no ha acabado como te hubiese gustado, lo nuevo que trae Robledo es para ti. Se trata de Tú Me Querías, una canción mid-tempo que rompe con el estilo que el artista venía ofreciéndonos.

Este tema es para corazones rotos. Para aquellos que cayeron profundamente rendidos en las garras del amor y tuvieron que despedirse de esa persona tan especial. Una persona que hasta el día de hoy no has conseguido sacar de tus pensamientos.

Pero Tú Me Querías no llega solo, sino acompañado de un videoclip que ha levantado pasiones entre los fans del madrileño. Él es uno de los protagonistas de la historia que cuenta a través de sus imágenes. Sam Vázquez, el conocido bailarín y primo del cantante Raoul, es el que lo acompaña.

"Una canción diferente y bonita, con un mensaje diferente. No os cuento más", anunciaba Robledo en Instagram. Y es que ambos se convierten en los protagonistas de una historia de amor y desamor que refleja a la perfección las idas y venidas que vive una pareja que acaba rota. Se recuerdan, dan rienda suelta a su amor, se besan, se abrazan, discuten y se arrepienten. Pero, en ocasiones, el arrepentimiento llega tarde.

Tú Me Querías ha conquistado a los seguidores del artista, pues consideran que podría abrir la mente de muchas personas con respecto a la visibilidad de la comunidad LGTBIQ+.

LO QUE ACABA DE HACER ES DIGNO DE ENALTECERLO DURANTE AÑOS, ESTOY ASOMBRADO CON ÉL, INCREÍBLE. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 https://t.co/LZbFBkJIws — PluKa (@Pluka20) February 16, 2021

La obra de arte que han hecho @Robledo_21 y @samxvazquez me tiene enamorada 🥰🤤🥺 — كريستينا ✨🤍 (@criistiinaa172) February 16, 2021

canta y actua Robledo, y se representan los valores de Alberto

lo entendio todo🤍🚀 https://t.co/rRtQ0hvymn — corina 🇮🇨 (@corinuski) February 16, 2021

Robledo ha contado con el trabajo del productor Tunvao, quien también ha co-escrito el tema. En esta ocasión, el artista rompe con el estilo de temas como Dime Bbsita para demostrarnos que él no se rige por un solo sonido.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con lo nuevo que trae Robledo?