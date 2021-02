“Podría ser abuela”: el comentario que ha hecho estallar a Anabel Alonso en Twitter

Anabel Alonso está viviendo un momento personal muy bonito. El pasado mes de mayo fue madre de su primer hijo junto a su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt. La actriz, que siempre ha mantenido su vida personal en un segundo plano, quiso compartir su alegría con todos sus seguidores. “Ígor ya está con nosotras!!! Llegó el 24-5-2020 ¡¡¡¡ES MARAVILLOSO!!!”, escribió la actriz junto a una imagen de sus piececitos.

Ahora, siete meses después, la famosa cómica continúa defendiéndose de aquellas personas que critican que haya sido madre a los 55 años.

Este miércoles, 17 de febrero, Anabel compartió en Twitter una noticia sobre una pareja que tenía once hijos y aspiraba a tener 100 mediante vientres de alquiler. “Esto me recuerda a la loca de los gatos, pero con seres humanos. ¿Nadie se da cuenta de que esto no es ni medio normal?”, escribió la actriz junto a la noticia.

La respuesta de una hater

Fue entonces cuando un usuario le respondió con un ataque personal: “Pues sí, es una locura, igual que la que juega a ser mamá a una edad en la que ya podría ser abuela”.

Anabel Alonso, que no se corta ni un pelo a la hora de contestar a sus haters, le respondió con el siguiente tuit: “Esto es lo que me dedica una mamá maltratadora (se define como "mamá lanzadora de zapatilla") si eso lo pone no me quiero imaginar lo que hace y no pone. Tú en cambio, no deberías haber sido madre a ninguna edad.”

El intercambio de palabras no acabó ahí y la madre lanzadora de zapatillas contestó que no le gustaría estar en la piel de su hijo cuando tenga 16 años y vaya con una madre de 72.

“Ánimo para ti, debe ser muy duro tener una cabeza como la tuya. Pobres tus criaturas (si salen indemnes de tus zapatillazos)”, contestó Alonso.

La usuaria, que no utiliza foto de perfil y esconde su identidad bajo un llavero, ha continuado criticando la maternidad de Anabel: “Cuando tu abuela tenía 50, tú tenías 3, Cuando tú tenías 16, ella tenía 66 Ahora imagínate a un niño de 16 que lo cuide una señora a la que tú mismo acabas de definir como vieja o mayor”.

La actriz, cansada de la discusión, ha escrito el siguiente mensaje: “Mira como hace las cuentas el llavero. Y pensar que igual nadie llega a los 72, tu misma sin ir más lejos”.