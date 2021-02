La extraña confesión de una comensal de ‘First Dates’: “Quiero un hombe como Antonio Recio”

Parece que este mes de febrero First Dates ha apostado por los comensales más variopintos del catálogo. El famoso programa de citas presentado por Carlos Sobera nos sorprendió a principios de esta semana con una de las citas más incómodas de la temporada. Pero no ha sido la única cena que nos ha sorprendido.

Este mismo miércoles, 17 de febrero, los espectadores conocían a dos nuevos protagonistas que han llamado bastante la atención por sus declaraciones. Se tratan de Saray, más conocida como Mulatti, y Alberto.

El presentador empezó charlando con Alberto, un joven de 31 años que aseguraba tener mucho éxito con las mujeres, aunque no vaya de “Brad Pitt por la vida”. El comensal se definió como músico y le enseñó una de sus canciones a Sobera: Se me da bien.

El joven continuaba hablando con el presentador, desvelando las razones por las que le cuesta encontrar el amor: "No soy bueno porque me cuesta estar con una persona al 100%. Puedo amar a una mujer pero a lo mejor veo otra que me gusta… Soy infiel porque me gustan mucho las mujeres”.

Una confesión…¿divertida?

Ha llegado entonces el momento de conocer a Mulatti. La joven valenciana que iba a cenar con Alberto ha llegado pisando fuerte. Lo que no esperaban los espectadores y espectadoras del programa es que confesara cuál es su prototipo de hombre ideal en la cita. “Yo tengo que acabar con alguien como Antonio Recio. Con una persona que reconozca que las mulatas son su percepción. Quiero un hombre que su biotipo sean las mulatas, que las tengan como diosas”, ha asegurado la joven a su cita.

Antonio Recio es uno de los personajes de La que se avecina. Interpretado por Jordi Sánchez desde hace trece años, representa de manera caricaturesca el sector más conservador de la sociedad española.

La joven ha asegurado que Alberto era el tipo de chico que buscaba. Él, por su parte, también ha dicho que ella es su prototipo de chica.