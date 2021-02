Motörhead lanzará un nuevo disco y concierto en vivo con Lemmy Kilmister

La industria de la música no está pasando por su mejor momento. Muchos de los discos que estaban previstos se han retrasado y los conciertos en vivo todavía no pueden realizarse en condiciones de seguridad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es disfrutar de actuaciones a través de plataformas de streaming, y ahora una nueva banda se punta para que todos sus fans puedan sentirlos más cerca, se trata de Motörhead.

La banda de rock todavía está tocada por la muerte de su líder Lemmy Kilmister. Ocurrió en 2015 y fue una enorme pérdida para sus compañeros y seguidores. Tanto es así, que ya se anunció el desarrollo de un biopic sobre su figura. Después de su pérdida, los compañeros no quisieron continuar tocando con ese nombre, pero ahora han anunciado una sorpresa que hará felices a muchos fans: nuevo disco y concierto en forma de película.

Motörhead han anunciado la publicación de un nuevo disco en directo que llevará el nombre de Louder Than Noise... Live in Berlin. Se trata del concierto que Lemmy, Phil Campbell y Mikkey Dee dieron en 2012 en la capital alemana, como parte de su gira Kings Of The Road. Esta fue la última alineación del grupo desde 1995 hasta su último show, que tuvo lugar en 2005.

No hay mucha información acerca del disco, pero tal y como recoge NME, "es una declaración suprema y definitiva del poder que el trío tenía desde hace tiempo. La suya era una formación que había pasado décadas rompiendo barreras de sonido, doblando oídos y diezmando céspedes en todo el mundo, entregando constantemente el Motörgospel a cientos de miles de fans, y esta formación fue la más longeva de Motörhead por un tiempo considerable".

Se trata de un concierto en el que desplegaron un listado de 15 canciones, en el que no faltaron las grandes canciones que ya se han convertido en clásicos de la banda de rock, como Overkill, Ace of Spades o Metropolis. Además del disco en formato vinilo y digital, Louder Than Noise... Live in Berlin saldrá a la venta en DVD para poder disfrutar del espectáculo completo del grupo de rock. Será el próximo 23 de abril. Para ir abriendo boca, ya está disponible en forma de adelanto la versión del álbum de Over The Top.