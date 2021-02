La hija de Adam Levine y Behati Prinsloo cumple 3 años y comparten una foto en la que nos cuesta reconocerla

Adam Levine y Behati Prinsloo forman una pareja de esas que despiertan envidia. No ocultan su amor y, de vez en cuando, comparten fotos de lo más románticas con las que dejan claro lo enamorados que están. Pero, lo que no suele ser tan habitual, es que veamos a sus hijas. De hecho, no son de mostrar sus rostros.

La pequeña acaba de cumplir 3 años y su madre ha querido compartir una foto en la que podemos verlas a ambas. Pero claro, siguiendo con esa obsesión por mantener el anonimato de sus pequeñas, la imagen llega con truco. Ha utilizado un filtro que las convierte en duendecillas y que no nos permite reconocer a Gio.

“Mi mejor amiga cumplió 3. 👽👽”, escribía junto a la imagen que resulta de lo más encantadora. Está claro que la modelo disfruta al máximo de la maternidad que estrenó con Dusty Rose en septiembre de 2016. Un año y medio después llegaba Gio Grace.

El cantante de Maroon 5 y la modelo están a punto de celebrar su décimo aniversario. Comenzaron su relación en 2012, tan solo unos meses después de que ella rompiera con el que había sido su pareja durante siete años, el modelo británico Jamie Strachan.

Se acerca el disco de Maroon 5

Mientras sus hijos crecen, Adam Levine, sigue centrado en su carrera con el grupo. El pasado septiembre ya nos dejaba claro que la pandemia no había paralizado sus planes. Él y sus compañeros habían ido dando forma a un disco en la distancia y ya estaba casi terminado.

Y parece que en breve empezaremos a escuchar esa nueva música. De momento Adam Levine ya ha compartido imágenes del rodaje del que será su próximo videoclip, y sí, hay mascarillas por medio.

“Me invento mentiras dentro de mi cabeza como si un día pudieras volvieras a mí ...”, escribía sin especificar si se trata de un verso de esa nueva canción, aunque sea lo más probable.

La cuenta atrás ha comenzado.