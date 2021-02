Paris Hilton se casa: este es Carter Reum, el empresario con el que se dará el “sí, quiero”

¡Suenan campanas de boda! Paris Hilton y Carter Reum se darán el "sí, quiero" próximamente. La noticia se ha conocido el 17 de febrero cuando la empresaria multimillonaria compartió algunas de las fotos del bonito momento de la pedida de mano.

Fue el 13 de febrero cuando Carter se puso de rodillas en una isla privada para pedirle a su media naranja que lo acompañase durante el resto de sus días. Ella, por supuesto, dijo que sí. "Cuando encuentras tu alma gemela, no lo sabes. Lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Al mismo tiempo que caminábamos para cenar junto a la playa, Carter nos llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije sí, sí a siempre. No hay nadie con el que me gustaría estar para siempre", declara Paris.

En las imágenes podemos ver cómo ambos lucen unos atuendos blancos y dan rienda suelta a su amor con un bonito beso. "Por el amor", concluye Hilton en la descripción de las fotos.

Pero, ¿quién es Carter Reum? El estadounidense de 40 años es el cofundador de M13 Ventures, una empresa de inversiones. Además, fundó junto a su hermano VEEV Spirits, una empresa de licores que se coló entre las 500 compañías de crecimiento más rápido en América. Carter también es el autor del libro Shortcut Your Startup.

Carter siempre ha estado vinculado con la familia Hilton. Según La Vanguardia, la primera vez que fue visto con Paris fue en la fiesta de los Globos de Oro del 2020. Desde entonces no han escondido su amor en ninguna ocasión.

No es la primera vez que Paris se compromete. Primero lo hizo con Jason Shaw, después con Paris Latsis y, por último con Chris Zylka. Fue en 2018 cuando rompió su compromiso con el actor, aunque ella nunca ha perdido la ilusión por enamorarse.

Prueba de ello es esta nueva etapa a la que ahora dará la bienvenida y que, acompañada de su foco en la música y en los negocios, quizás se convierta en su mejor momento profesional y personal. De momento se desconoce cuándo se darán el "sí, quiero".