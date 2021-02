Maluma cambia radicalmente de look y todos temen lo que viene

Maluma lo ha vuelto a hacer. Ha revolucionado las redes sociales con un nuevo cambio de imagen que ha dividido la opinión de sus seguidores.

Si para dar la bienvenida a 7 Días en Jamaica, el colombiano decidió raparse y comenzar una nueva etapa, ahora ha decidido darle color a su vida a través de su cabello. Maluma luce ahora un look rapado pero rosa chicle.

Y es que ahí está precisamente el quid de la cuestión. ¿Quiere decir esto que pronto tendremos nuevos proyectos de nuestro protagonista? Muchos de sus seguidores con fieles defensores de esta teoría. De hecho, hace unas horas compartía una foto con Manuel Turizo que parece indicar que algo traman.

No obstante, y como mencionamos en líneas anteriores, otros de sus fans no están del todo convencidos acerca de este nuevo cambio de look. Eso sí, si es para presentarnos nueva música, ¡bienvenido sea!

Y es que este cambio de imagen ha levantado pasiones, incluso, entre las celebridades. David Beckham, el emblemático futbolista, no ha podido evitar comentarle. "Parece que alguien es fan del Inter Miami CF. Te queda muy bien, mi chico", declara en referencia al color del equipo de fútbol. Pero no ha sido el único. "Algodón de azúcar jajaja", añade Carlos Rivera.

Y tú, ¿qué opinas de la nueva imagen de Papi Juancho?