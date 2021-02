Canciones que están marcando los éxitos de 2021

2021 está siendo un año extraño. Ha empezado con medio mundo confinado, pero con la esperanza de que la vacuna pronto nos traerá un atisbo de normalidad. Mientras tanto, hay muchísimos artistas que no han parado de trabajar y de crear para hacernos más llevadera la espera.

Ellos también han sido héroes en estos meses incertos. Gracias a su talento hemos podido disfrutar de algunas de las mejores canciones de la música nacional e internacional de los últimos años. Sus mensajes, sus ritmos y sus melodías nos han acompañado en los peores momentos y nos han reconfortado cuando la única certeza parecía ser la música.

A continuación, repasamos las canciones que están dominando 2021. Los temas que más están moviendo a la gente. Algunas recién publicadas y otras no tanto pero que están viviendo un verdadero boom este año.

Maluma y Ziggy Marley - Tonika

De su último disco, 7 días en Jamaica, se extrae este tema que es un indicativo más de la versatilidad de Maluma a la hora de enfocar sus proyectos, y que demuestra que hay fusiones de estilos que aún nos pueden sorprender. Es el caso de esta colaboración de lujo con Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley.

Karol G - Location feat. Anuel AA y J Balvin

Si con Tusa capitalizó las listas de 2019 y 2020, con Ay, Dios Mio o Bichota consiguió agrandar aún más la estela Karol G. Este 2021, la artista colombiana llega dispuesta a revalidar su título de icono global con una canción titulada hábilmente en inglés. En este tema, Karol coquetea con el pop y con un sonido más internacional y con una letra que combina inglés y castellano. Location es un hit instantáneo, de esos que entran desde la primera escucha y además tiene a dos colaboradores de lujo: su chico Anuel AA y J Balvin, dos astros de la música que no necesitan presentación.

Dua Lipa - We're good

¿No os sentís súper afortunados de vivir en el mismo tiempo que Dua Lipa? En la redacción de LOS40 a veces pensamos que mientras la tengamos a ella nada puede salir mal. We're good es su lanzamiento apuesta para empezar 2021, el caramelo perfecto de la solista británica para adentrarnos en su nuevo universo: Future Nostalgia Moonlight Edition. Puede que no sea un hit tan evidente como Physical, Levitating o Don't Start now, pero es imposible que te resistas a su ritmo.

Ana Mena - A un paso de la luna con Rocco Hunt

Vale. Ana Mena lanzó en el verano de 2020 la versión en castellano de este tema que ya estaba triunfando en Italia. Pero qué queréis que os diga, sigue siendo el tema momento y ha subido a la LISTA de LOS40 hasta en tres veces no consecutivas para saborerar el Número 1. Su melodía es una locura y su letra de suspirar por los huesos de alguien, la hacen una canción redonda que merece estar en este top.

Sebastian Yatra - Adiós

Febrero de 2021 nos regalaba esta balada intimista de Sebastián Yatra en la que el artista colombiano echa el resto, tanto a nivel compositivo como a nivel interpretativo. Sus alargadas notas de piano sirven de base a un tema desgarrador en el que el protagonista es consciente de la incertidumbre y la vulnerabilidad con la que afronta su amor. Acompaña a este tempa un vídeo instrospectivo, en blanco y negro, que sirve para mostrar esos claroscuros emocionales.

C. Tangana - Tú me dejaste de querer con La Húngara y Niño de Elche

El Madrileño ha conseguido consenso absoluto con esta canción de género inclasificable, pero tremendamente adicitva. Con una melodía que proviene del flamenco, pero tomando elementos de la bachata sin renunciar a la esencia urbana, Tangana condensa en una canción su particular visión de la música y para ello cuenta con la brillante aportación de La Húngara y Niño de Elche. Tangana mezcla tradición y vanguardia, algo que hace que su proyecto sea uno de los más excitantes de la música hecha en España

Sia y David Guetta - Floating Through Space

La solista australiana y el dj francés están de vuelta con canción de pop infalible en la que cada uno ha sabido dejar su impronta. Lo cierto es que SIA y Guetta forman ya una de las parejas artísticas más prolíficas y acertadas de la música internacional. La química profesional que hay entre ambos es una realidad con cada tema y Floating Through Space no es una excepción. El tema invita a celebrar las pequeñas conquistas y es una lección que seguirá vigente para todo 2021.

Anitta - Loco

Se ha ganado el título de brasileña explosiva, pero Anitta es mucho más que eso. Con cada canción consigue movernos, ponernos de buen humor y hacer que volvamos a creer en la raza humana. Contagia sus ganas de vivir con sus temas y eso es algo que no todo el mundo es capaz de atribuirse. Loco es una locura, un regalo que la artista nos hace mientras esperamos su próximo disco, que llegará este 2021 (previsiblemente).

Camilo - Ropa Cara

2020 fue el año de Camilo por muchas razones: se casó con Evaluna, el amor de su vida; lanzó sus canciones de más éxito, demostró que puede llegar a ser uno de los compositores más orginales del momento, obtuvo importantes reconocimientos y cogió impulso para 2021, año que se ha estrenado con una canción muy pegadiza: Ropa Cara, que ya es un hit en plataformas como TikTok.

Blas Cantó - Memoria

Blas Cantó presentó sus dos candidatas a representar a nuestro país en Eurovisión y una de ellas es Memoria, un uptempo muy Blas Cantó que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las canciones del año. Aún no sabemos si a los eurofans les gustará tanto o más que Voy a quedarme, pero no hay duda de que es una gran canción y de que no pararemos de cantarla este 2021.

Anuell AA y Ozuna - Antes

A principios de 2021, Anuel AA y Ozuna presentaban un disco conjunto bajo el nada desdeñable título de Los dioses. En este trabajo de 12 temas para perrear se incluye Antes, una de sus canciones con más proyección.

Danna Paola - Calla Tú

La artista mexicana está decidida a llevar su carrera musical al siguiente nivel. Acaba de lanzar su disco K.O. y Calla tú es uno de esos singles poderosos e infalibles que necesitamos en nuestra vida porque volar solas y disfrutar de la soledad es algo balsámico cuando la toxicidad acecha.

The Weeknd - Save Your Tears

Aunque conocemos la canción desde que The Weeknd lanzara su disco After Hours, el músico canadiense ha lanzado esta canción como single oficial a principios de enero de 2021 acompañándola de un icónico y desconcertante videoclip. Un tema glorioso para bailar mientras mientras te pellizca el corazón.

Nathy Peluso - Delito

Cierto es también que conocemos esta canción desde que Nathy Peluso publicara su disco Calambre en octubre de 2020, pero es en enero de 2021 cuando lanza el videoclip y proyecta esta canción como single.

El mundo entero se ha vuelto loco con Delito y se ha convertido en una de las canciones de más éxito en TikTok a tí, ¿también te perrea el corazón?