Vacío de Luis Fonsi y el homenaje al A puro dolor de Son By Four

Luis Fonsi ya ha puesto en marcha la cuenta atrás para el estreno de su nueva canción. Todo está preparado para que en la madrugada de este 19 de febrero se pueda escuchar en las principales plataformas de streaming y en los Premios Lo Nuestro su esperadísimo estreno: Vacío.

Una canción en la que ha colaborado con Rauw Alejandro. Los dos artistas puertorriqueños unen fuerzas en este tema del que ya hemos podido escuchar sus primeros 15 segundos gracias a la publicación del solista en su perfil oficial de Instagram.

Y como vosotros mismos podréis comprobar en los comentarios, no hemos sido los únicos que nos hemos dado cuenta del homenaje a uno de los mayores éxitos de la música latina de comienzos del siglo XXI. Porque ese "Perdona si te estoy llamando en este momento..." es una clara referencia a la canción A puro dolor de Son By Four.

Una canción en la que a juzgar por lo que hemos podido ver del videoclip tanto Luis Fonsi como Rauw Alejandro solo encuentran la soledad en una multitudinaria fiesta. Y aunque todo hace pensar que el solista seguiría ahondando en el sonido urbano latino, en realidad Vacío es una canción romántica a las que Fonsi nos tenía acostumbrados y nos seguirá acostumbrando.

"No es un remake, no es un remix. Solo tiene algunos momentos en los que dices 'eh, me suena'. Especialmente porque las nuevas generaciones no han escuchado A Puro Dolor, o la han escuchado, pero no sabes decir cuál es", explicaba el cantante a Billboard asegurando que había contactado con el compositor original, Omar Alfanno, y este le dio su visto bueno.

Y donde la canción original de Son By Four seguía, ahora Luis Fonsi canta: "Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento, yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer"

La expectación es máxima después de leerle cómo había vivido un momento mágico en su estudio: "Acabo de vivir algo muy mágico en este estudio. En serio... Pronto les daré más detalles... 🙌🏽". Ya solo quedan horas para que podamos disfrutar de Vacío.