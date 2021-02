Sen Senra estrena ‘Sublime’, un nuevo adelanto de ‘Corazón Cromado’

La extraordinaria sensibilidad de Sen Senra cristaliza una vez más en su música. El artista gallego acaba de lanzar Sublime, una canción que hace honor al título escogido y que demuestra que Sen solo factura un pop exquisito.

Sublime es un nuevo adelanto de su próximo EP, Corazón Cromado, que se edita el 26 de marzo. De este trabajo, ya conocimos hace unas semanas Tumbado en el jardín viendo atardecer, otra canción adictiva, pero mucho más movida, de la colección Senra.

El enorme de Senra para componer, para transformar el dolor, el amor o las relaciones en algo poético, intenso y por qué no, misterioso, es una de sus improntas. Otra está en su universo sonoro, tan amplio como inabarcable, tan extraño como rico.

Otra noche que me desvelo soñando contigo / Ya no es la primera vez / Fue algo tan fugaz, pero tan divertido / Que me mal acostumbré, entona en los primeros versos de Sublime, para después adentrarnos en un estribillo que coquetea con una suerte de R&B al más puro estilo de The Weeknd en sus temas más oscuros.

Este tema llega con un videoclip dirigido de nuevo por Pedro Artola, que sabe condensar a la perfección los derroteros musicales de Sen en imágenes únicas.

El proyecto de Sen Senra es uno de los más excitantes y prometedores del panorama musical actual. A lo largo de los años ha ido construyendo su propio mundo a través de trabajos tan sólidos como Sensaciones (2019) y una colaboración cuidadosamente seleccionada y certera como Wu Wu con Feid (que muy probablemente no será la única).