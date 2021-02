Bon Jovi enseña su álbum familiar en su nuevo videoclip, 'Story Of Love'

A través de sus cuentas en redes sociales, Bon Jovi ha estrenado un nuevo videoclip extraído de su último disco 2020, que se estrenó el pasado mes de octubre. Especialmente reivindicativo con lo social, esta nueva canción está centrada en los sentimientos más familiares de la banda, que se pueden extrapolar a cualquiera que escuche el tema.

Story of love es un bonito tema que toca la paternidad, abriendo la canción con la frase "Los padres aman a las hijas como la madre ama a los hijos". Esa conmovedora letra se inspiró en la propia familia de Jon: "Me senté a escribir una canción para mis hijos", declaró al hablar de la composición. La canción hace un viaje por el círculo de la vida, donde el niño se convierte en padre y sus padres se hacen mayores. "Me di cuenta de que lo estaba escribiendo sobre toda mi familia, mis hijos, mi esposa y mis padres", consideraba el músico.

En su cuenta de Youtube, Jon Bon Jovi habló en un vídeo sobre el nuevo single de la banda, reconociendo que se había inspirado en su familia y destacando lo personal que era para él. "En el vídeo mostramos fotos familiares muy íntimas que quería compartir. Me encanta, es una canción muy familiar", dice.

Además, compartió la jornada de grabación del videoclip. Lo hizo en solitario, puesto que las medidas de seguridad por la pandemia hacían más complicado reunir a todo el grupo al completo para tocar juntos. En un vídeo, el propio cantante cuenta cómo se hizo. "Como sabes, este tema fue escrito para mi familia, pero cuando lo terminé me di cuenta que también puede hablar de ti y de tu familia. Como ves, todo el peso recae en Jon Bon Jovi, ya que el resto de los miembros que componen la banda no han podido acompañar al vocalista por culpa del coronavirus. Aún así, se espera un vídeo con una estética muy cuidada", considera.

Después de sufrir un retraso en su lanzamiento, como muchos de los trabajos previstos para el pasado año, 2020 se publicó en octubre, en un año decisivo electoralmente para Estados Unidos. El decimoquinto álbum de estudio del grupo de Jon Bon Jovi no podía dejar de lado todo lo que estamos viviendo, con la crisis de la pandemia del coronavirus, los problemas raciales, la violencia policial en Estados Unidos y la respuesta social. Jon Bon Jovi profundiza en asuntos de conciencia social, como los soldados que enfrentan el trastorno de estrés postraumático, la violencia armada y el clima político.

La banda tenía planes para publicar este disco el pasado año. Desde entonces, aunque solo hayan pasado unos meses, han ocurrido demasiadas cosas, tantas que Bon Jovi tuvo que sumar dos nuevos temas. Do What You Can, en cuyo vídeo podemos ver al líder con mascarilla agradeciendo a los trabajadores que están en la primera línea de la pandemia, y American Reckoning, sobre George Floyd, el hombre negro que murió bajo la rodilla de un policía de Mineápolis, desatando el movimiento #BlackLivesMatter.