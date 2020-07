Bon Jovi comparten 'Do what you can' y anuncian la fecha de salida de su disco

A finales de marzo, Bon Jovi anunciaba el título de una nueva canción, Do what you can, pero lanzaba un mensaje a todos sus fans para ayudarles con la composición. El tema, que querían que fuera diferente a todo lo hecho anteriormente, iba a contar con las experiencias que los fans de la banda de Nueva Jersey les transmitieran sobre cómo estaban pasando la cuarentena.

A través de las redes sociales, su líder Jon Bon Jovi explicaba la iniciativa a todos sus seguidores: "Aquí va mi idea. Escribimos esto juntos. Os doy el coro y el primer verso. Yo voy a tocar el segundo verso pero vosotros contadme vuestra historia. Contadme lo que estáis pasando, lo que estáis sintiendo, lo que estáis sufriendo". Con estas palabras de ánimo, el cantante se refería a todos y nos animaba a ser los compositores de su próxima canción: "Recordad que vamos a pasar esto, así que canta tu canción conmigo y recuerda que cuando no puedas hacer lo que haces, haz lo que puedas".

Tres meses después, y con una emergencia sanitaria que por desgracia no ha terminado, la banda ha lanzado esta canción terminada, y ya podemos escuchar cómo suena.

Bon Jovi comparte un nuevo tema y anuncia la fecha de salida de su disco

Originalmente programado para el 15 de mayo, el nuevo álbum de Bon Jovi ha tenido que ser reprogramado para el 2 de octubre. Se espera que tenga una estructura y unas letras profundas, y se llamará 2020 por las decisivas elecciones estadounidenses que se esperan este otoño.

Junto a este acontecimiento, Jon se encontró inesperadamente con la pandemia del coronavirus, que ha sacudido al mundo entero, seguido por los eventos relacionados con la muerte de George Floyd y las consiguientes protestas por la igualdad racial. Por lo tanto, el artista ha querido refeljar todas estas cosas que hay que contar sobre 2020. Grabadas en un estudio casero, nacieron dos nuevas canciones: American Reckoning y Do What You Can, que hacen que el proyecto se acerque más a la actualidad.

"Estoy presenciando eventos que cambiarán la historia", comentó Jon Bon Jovi. "Creo que el mejor regalo que un artista puede hacer a su audiencia es hacer que su voz esté disponible para hablar sobre los problemas que más nos afectan".