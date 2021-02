Splatoon 3, Mario Golf y The Legend of Zelda Skyward Sword para Switch, grandes novedades del Nintendo Direct

Nintendo presentó a través del primer Nintendo Direct algunas de sus novedades más inmediatas para su consola Nintendo Switch. La presentación estuvo marcada por novedades y juegos que llegarán a la plataforma. Entre ellos The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario Golf: Super Rush, Splatoon 3...

Durante casi una hora la compañía japonesa fue lanzando sus novedades dejando a parte del fandom con la miel en los labios después de que Eiji Aonuma descartara contar novedades sobre la posible secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Otros aspectos destacados del vídeo son, por un lado, el anuncio de que Pyra y Mythra, de Xenoblade Chronicles 2, se unirán al plantel de Super Smash Bros. Ultimate en marzo como luchadoras descargables; y, por el otro, la presentación de Project Triangle Strategy, un nuevo juego de rol y estrategia de Square Enix, que puedes probar de manera gratuita desde ya. Además, también se ha confirmado un nuevo videojuego de Shin Chan que se estrenará en verano en Japón.

Splatoon 3

Combate por toda la región de Tintelia en el nuevo juego de Splatoon. Un desierto abrasador habitado por los inkling y octarianos más curtidos. Por otro lado, la urbe de Tintelia, también conocida como "la ciudad caótica", es el corazón de este páramo arenoso. Hasta en este lugar desolado, los combates territoriales de cuatro contra cuatro son la estrella y las batallas se desarrollan en nuevos escenarios en plena naturaleza.

Nuevos movimientos dinámicos ayudan a estos luchadores a esquivar ataques y cubrir más terreno; además, ahora también cuentan con un arma en forma de arco para repartir tinta a diestro y siniestro. Splatoon 3 tiene previsto su lanzamiento en Nintendo Switch en 2022.

Mario Golf: Super Rush

Desempolva el carrito y los palos para echarte una partida a Mario Golf: Super Rush, la última entrega de la serie Mario Golf para Nintendo Switch el próximo 25 de junio. Únete a tus personajes favoritos del Reino Champiñón en circuitos repletos de naturaleza exuberante.

Disfruta del juego usando los botones o con los controles de movimiento, sosteniendo el mando Joy-Con como si fuera un palo de golf. Como en la vida real, tendrás que estudiar el viento y el terreno, aunque cuentas con algunas funciones la mar de útiles que te ayudarán a realizar el lanzamiento perfecto. ¡Aprovecha el medidor de golpe, que muestra cómo se curvará la bola debido a las elevaciones del terreno, y el escáner, que te permite examinar el terreno del circuito!

Entre las nuevas funciones, se incluye el golf rápido. En este modo, todo el mundo lanza al mismo tiempo y tienes que salir corriendo por el circuito para alcanzar tu bola. Tendrás que golpearla de nuevo para acercarla al agujero y seguir avanzando. ¡Deja atrás a tus oponentes y hazte con la victoria! Tus habilidades para el golf no son los únicos elementos que tener en cuenta: usa también las carreras y los lanzamientos especiales para derrotar a la competición.

En el modo historia, tu personaje Mii comenzará su andadura como principiante y podrá convertirse en profesional enfrentándose a varios personajes del Reino Champiñón. Sube de nivel al obtener puntos de experiencia en las competiciones, y luego asígnalos a diferentes atributos para desarrollar el personaje.

También puedes disfrutar del modo multijugador con hasta otros tres usuarios, tanto de manera local como en línea.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Descubre los orígenes de la Espada Maestra en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Nintendo Switch. Esta aventura clásica salió originalmente para Wii en 2011 y se ha optimizado. Además de contar con controles de movimiento más suaves, también es posible jugar usando los botones.

En el relato más antiguo de la línea temporal de Zelda, Link debe viajar desde un mundo que se halla por encima de las nubes hasta tierras desconocidas en busca de su amiga de la infancia, Zelda. Armado con su fiel espada y su escudo, Link les plantará cara a enemigos formidables, resolverá puzles enrevesados y surcará los cielos a lomos de un inmenso pájaro conocido como pelícaro.

Si juegas con dos mandos Joy-Con, controlarás con cada uno la espada y el escudo respectivamente. Mueve el Joy-Con derecho para que Link use la espada; por otro lado, con el Joy-Con izquierdo podrás levantar el escudo para protegerte de los ataques enemigos. Estos controles también sirven para usar diferentes herramientas y objetos, como, por ejemplo, el arco y la flecha, o para arrojar bombas.

Además, por primera vez se puede disfrutar de esta aventura usando los botones, lo que te permite jugarla en modo portátil o en Nintendo Switch Lite. En este caso, puedes controlar la espada de Link inclinando la palanca derecha en la dirección que quieras.

Su lanzamiento está previsto para el 16 de julio, mismo día en el que llegarán unos Joy-Con customizados con los colores de la Espada Maestra para Nintendo Switch.