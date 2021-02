Sique aquí en directo y en español el aterrizaje del 'rover' Perseverance de la NASA en Marte

Ha llegado el momento. La NASA ya lo tiene todo listo y se espera que el 'rover' Perseverance aterrice cuando falten pocos minutos para las 22:00 horas (hora peninsular española) en el suelo del cráter marciano Jezero, un lugar complicado para tocar el suelo que los científicos creen que hace 3.500 millones de años fue la desembocadora de un río en un lago.

El Perseverance, que lleva más de seis meses de viaje y 470 millones de kilómetros recorridos, será el quinto rover que la agencia espacial estadonidense colocará en Marte en el marco de la misión 'Mars 2020', y una vez los ingenieros comprueben que todo ha salido bien —hay que recordar que en el pasado solo un 50% de los intentos de aterrizajes en el planeta rojo han resultado exitosos— arrancará una labor que podría suponer grandes avances para la comunidad científica: recabar pruebas geológicas que indiquen si ha habido o no vida en ese planeta.

De hecho, una vez realizado el aterrizaje y realizadas varias fotografías de permitan acreditar que todo ha salido según lo previsto, la misión continuará su trabajo en Marte recolectando núcleos de rocas en tubos de metal para que, en un futuro, estas regresen a la Tierra y se puedan estudiar en profundidad.

Además, el Perseverance lleva consigo un pequeño helicóptero al que los científicos han llamado Ingenuity con el que la NASA pretende analizar si es posible o no volar en Marte, sobre el que tendremos que estar atentos también en los próximos días.

Primera retransmisión en español

El aterrizaje de este 'rover' en Marte será, tal y como ha explicado la propia NASA, el primer evento de este tipo que puede seguirse en directo y en español desde uno de sus canales oficiales. De hecho, la agencia estadounidense ha querido recalcar este hecho y ha indicado que la retransmisión, que correrá a cargo de la ingeniera de Perseverance Diana Trujillo bajo el título #JuntosPerseveramos, estará centrada en poner en valor la labor de los profesionales hispanos de la NASA y su trabajo en esta misión en concreto.

El 18 de febrero, la NASA ofrecerá su primera transmisión en español de un aterrizaje robótico en otro planeta. #JuntosPerseveramos destacará el papel que los profesionales hispanos de la NASA han tenido en el éxito de @NASAPersevere. ¡Te esperamos!

📺 https://t.co/TME3MPCw1j pic.twitter.com/MmrnDY5Bbp — NASA en español (@NASA_es) February 9, 2021

Además, este directo de la nasa contará con entrevistas a diversos científicos, ingenieros y astronautas y con un fragmento infantil realizado en colaboración con Plaza Sésamo.

Información con 11 minutos de retraso

La maniobra de aterrizaje del 'rover' en Marte no será sencilla. Los ingenieros de la NASA y JPL podrán recibir información del 'rover' pero esta sufrirá un retraso de 11 minutos, que es el tiempo que tardarán en conectar con la misión pese a viajar a la velocidad de la luz, por lo que el módulo tendrá que actuar en modo automático durante los siete minutos que durará su descenso desde la atmósfera de Marte hasta la superficie del planeta y no sabremos si ha resultado un éxito o no hasta pasados 11 minutos del contacto con el suelo.