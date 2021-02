Llega la primera hoguera de confrontación a ‘La isla de las tentaciones 3’

La isla de las tentaciones 3 está que arde. Poco a poco, varios de los participantes han ido cayendo en la infidelidad. Hormonas revolucionadas, fiestas que se salen de madre y arrepentimientos de después que habrá que ver si llegan a tiempo o no. Lo que sí sabemos es que las cosas se ponen tensas y uno de los chicos ha pedido ya la primera hoguera de confrontación. Eso significa que una pareja tendrá que tomar la decisión de irse con su pareja, quedarse hasta el final o irse con otro soltero.

Lo veremos en el próximo programa como nos ha dejado ver el avance de poco más de un minuto que veíamos esta semana. Los sentimientos están a flor de piel y alguno no puede aguantar más.

Lola está un poco perdida

La historia de Lola no hace más que dar giros de guion. Primero sintió complicidad con Simone, pero su intensidad acabó por hacerla valorar su relación con Diego. Cuando parecía que las cosas entre ellos podían arreglarse, un desliz ha llegado a complicar más las cosas.

Lola se metió en la cama con Lucía y con Carlos, lo hemos visto en el último programa, pero, ¿qué pasó al día siguiente? Veremos cómo Lucía no se calla y lo cotillea al resto de las chicas. “Ayer, Carlos durmió con nosotras dos, es verdad que hubo un poco de mamoneo, pero nada más”, acaba admitiendo la implicada delante de la casa. Volveremos verla llorar por Diego.

Y su paso por la isla se complica, ya no se siente tan a gusto. “La gente aquí ya no me traga, ya no puedo disfrutar bien”, le contaba a Rubén en la piscina. Veremos cómo evoluciona la cosa.

Una hoguera con lágrimas

La tercera hoguera de los chicos va a estar llena de decepciones y lágrimas. “No es mi novia de tres años y medio”, asegura Manuel después de ver las imágenes de su chica. Por el contrario, ella sí piensa que Manuel es el que ella pensaba.

Una vez más, veremos llorar a Hugo. “Me encantaría que fuera así, que fuera la Lara que yo conocí siempre, la Lara que me enamoró”, le hemos escuchado decir. Lo que no sabemos todavía es si, una vez más, Sandra Barneda volverá a emocionarse con él.

Jesús, que pensaba que ya lo había visto todo de Marina, parece que no se acostumbra a verla con Isaac. “Un tren me acaba de arrollar, sinceramente”, asegura tras ver sus imágenes.

Y ninguno se libra porque hemos visto a Raúl llorar desconsoladamente. ¿Habrá perdido a Claudia definitivamente?

La intensidad no deja de crecer en ambas villas.