Elena Furiase nos explica por qué no está en ‘El Internado. Las Cumbres’

Han pasado casi 14 años desde que se estrenó en la televisión española El Internado: Laguna negra. Por aquel entonces todavía veíamos las series por capítulos programados y no había plataformas que nos permitiesen verlas en maratón.

Fue un fenómeno juvenil que marcó a una generación y que catapultó a actores como Blanca Suárez, Yon González, Martiño Rivas o Elena Furiase. Ahora, este 19 de febrero, Amazon Prime Video estrena El Internado. Las cumbres, una nueva serie que se inspira en la de entonces, quizás más oscura y ambiciosa.

Hemos querido saber qué opina de este lanzamiento una de las que vivió todo lo que supuso la original: Elena Furiase que reconoce que fue tan importante para una generación como para ella. “Fue mi salto a la televisión, fue lo que me catapultó y le debo muchísimo a El Internado”. Aprovechando la presentación de la exposición fotográfica N5 que recoge fotografías solidarias de varias actrices de nuestro país que llaman la atencnión sobre la igualdad de género, hemos hablado con ella.

Ausencia en la secuela

No vamos a poder verla en esta nueva revisión y no porque ella lo haya querido así. “Hay una parte de mí que me da pena porque, jolín, me hubiese encantado participar de profesora, o hacer un cameo, incluso una participación chiquitita, pero estoy contenta porque todavía hay muchos fans de El Internado que a día de hoy me siguen etiquetando en escenas de El Internado. Hacen como vídeos sobre los personajes, juegos… creo que es una bonita forma de homenajear una serie que es un poco vintage porque en esa época no había Instagram, ni twitter ni nada, porque llegó después si no recuerdo mal y no había muchas plataformas”, confiesa.

Le hubiera gustado, pero no recibió la llamada que le propusiera participar de alguna manera en esta nueva serie. “Sí me comentaron que iban a hacer la serie, pero nos dijeron que en principio no querían que saliera nadie de la serie original, pero, en principio, oye, igual la cosa cambia”, asegura dejando cierta puerta abierta a que en un futuro cambien las cosas.

Aun así, está ilusionada con el proyecto y seguro que no deja de verla. “Estoy feliz, además, está Mina, que somos de la misma oficina, que la conozco y es divina. Está Dani Arias, que lo conozco desde pequeño y me alegra mucho que hagan esto y ojalá les vaya super bien y ojalá cuenten conmigo, aunque sea para un capítulo porque me haría muchísima ilusión y sería como algo muy emocionante”, terminaba diciendo.

Ahora hay que esperar para comprobar la acogida que tiene la serie y las posibilidades de continuar con nuevas temporadas en las que, nunca se sabe, volvamos a ver a algunos de los originales como Elena que estaría más que dispuesta.