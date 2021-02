Maluma no se libra de las críticas por su actuación en los Premios Lo Nuestro

Maluma apareció doblemente en los Premios Lo nuestro. Fue el encargado de abrir la gala con un mix de canciones de su último álbum, 7 días en Jamaica. Juntó su archiconocido Hawai con La Burbuja y Agua de Jamaica. Y todo en un ambiente playero que nos hizo situarnos en ese relajante verano que todos ansiamos tras tanto confinamiento.

Fue la primera actuación en directo en la que pudimos ver su nuevo look. Ya nos había dejado ver su nuevo color de pelo, un rosa que sigue los pasos del que nos mostró hace unos días Shakira. Va camino de convertirse en tendencia.

Sobre el escenario era el único que no llevaba mascarilla. Todo su cuerpo de baile llevaba las bocas tapadas y es que, no podemos olvidarnos, que la pandemia sigue muy presente y todas las medidas de seguridad son pocas.

Partía como uno de los favoritos de la noche con 12 candidaturas, aunque, finalmente, solo se llevó dos galardones, el de mejor canción pop y el de mejor canción pop/balada por ADMV.

Aluvión de críticas

Pero no todo fue tan de color de rosa, como su pelo, para el colombiano. No se libró de las críticas en redes que no le pasaron por alto el playback que quedó evidente en algún momento de su interpretación.

No fue su única actuación de la noche. Volvió a pisar el escenario para acompañar a Carlos Rivera y mostrar su lado menos urbano y más melódico. Juntos interpretaron 100 años y parece que esta segunda actuación convenció más. Se notó una buena química entre ellos que terminaron unidos en un tierno abrazo.

Además, no pasó desapercibido su estilismo. Se pusieron de acuerdo para apostar por el negro y el cuero, lo que resaltaba el nuevo color de pelo del colombiano.

Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años... Qué disfrute por fin poder cantarla juntos en un escenario. Te quiero hermano mío @maluma Bendiciones siempre. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Viva Colombia y Viva México! 🇲🇽🇨🇴🔥🔥 #PremioLoNuestro pic.twitter.com/sLXCPqoURS — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) February 19, 2021

Pese a las críticas, ya se sabe que no hay mal que cien años dure. Y a Maluma le duró bien poco porque recibió muchas alabanzas por esta balada.