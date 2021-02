Ariana Grande, Natalia Lacunza, Beret y Luis Fonsi nos suben la adrenalian con sus nuevas canciones

Buenas noticias para ti. ¡Ya es viernes! Y con eso no solo significa que ha llegado el fin de semana, sino que también tus artistas favoritos aterrizan en tus playlists con sus nuevas canciones.

El pasado 12 de febrero, Karol G, Dua Lipa, Nicky Jam y Blas Cantó fueron algunos de los que nos prepararon para San Valentín. Pero ahora llega el turno de otro elenco de voces dispuestas a amenizarnos la pandemia con sus nuevos ritmos. ¿Te subes a la nave de novedades musicales?

Viernes 19 de febrero

Ariana Grande - Test Drive. La cantante ha presentado la edición deluxe de su álbum Positions, y lo ha hecho con cinco nuevas canciones que ya han levantado pasiones entre sus fans. Una de ellas es Test Drive, un tema que casi incluyó en la versión original de este álbum. Pero la cantante finalmente se lo reservó para este nuevo lanzamiento. En Test Drive, Ariana nos levanta de la silla con sus ritmos pop y una letra que deja muy clara su intención de pasar buenos momentos con la persona que le gusta.

Natalia Lacunza - Corre. La cantante formará parte de la banda sonora de El Internado: Las Cumbres con este tema. Los ritmos indie pop se apoderan de cada una de sus estrofas, aunque su voz es la verdadera protagonista de la canción. Poco a poco se van sumando nuevos instrumentos que convierten la escucha de este tema en una experiencia única.

Beret - Te Estás Olvidando De Mí. El sevillano ha presentado esta balada para volver a ese amor que, debido a circunstancias de la vida, hemos tenido que dejar ir. Este tema aterriza con una letra conmovedora y una reflexión sobre la complicidad de las relaciones sentimentales. Y es que Beret se ha acompañado de una guitarra para así dar mayor protagonismo a su voz. Esto ha consguido que a sus fans les recuerde a aquel sonido con el que los enamoró en Lo Siento y Me Vas A Ver.

Luis Fonsi, Rauw Alejandro - Vacío. Ambos artistas latinos se unen en una canción de ritmos urbanos que habla de recordar todos los momentos compartidos con esa persona especial a la que tuvieron que decir adiós. Lo cierto es que en uno de los versos se escuchan las palabras incluidas en la canción A Puro Dolor de Son By Four. Eso sí, Fonsi asegura que "no es un remake" ni tampoco "un remix".

David Otero, Carlos Sadness - Manuscrito en Invierno. David sigue presentando su nuevo álbum Otero y Yo. En esta ocasión ha contado con Carlos para regalarnos una nueva versión de su tema Manuscrito. Y es que los nuevos versos añadidos por Sadness merecía un cambio en su título. Ambos unen sus voces a la perfección con el sonido de los instrumentos que se convierte en la banda sonora perfecta.

HAIM, Taylor Swift - Gasoline. La banda ha vuelto a colaborar con Taylor. Esta vez en la nueva versión de tema incluido en su álbum Women In Music Pt III. No hay duda de que la fusión de estos dos talentos es todo un acierto, razón por la que no es la primera canción que se convierte en una colaboración. No Body, No Crime, del álbum Evermore, fue su primer trabajo juntas.

Nil Moliner - Mejor Así. Hay veces que dos personas se desean y necesitan estar juntas, pero esto no quiere decir que se hagan bien el uno al otro. En ocasiones es mejor separarse. En ocasiones, es "mejor así". Nil presenta una de las canciones más conmovedoras de su trayectoria volviendo a demostrar que es capaz de transmitir toda su fuerza sobre las letras.

Robledo - Tú Me Querías. El madrileño rompe con el estilo urbano que ofreció en sus últimos proyectos para regalarnos una canción mid-tempo para corazones rotos. Sí, para aquellos que cayeron profundamente rendidos en las garras del amor y tuvieron que despedirse de esa persona tan especial. Una persona que, hasta el día de hoy, no has conseguido sacar de tus pensamientos.

CHUNG HA, Guaynaa - Demente. Además de anunciar colaboración con Lola Índigo, Guaynaa también confesó en LOS40 Global Show que traía un tema con una importante artista de K-Pop. ¡Y aquí está! Con unos ritmos urbanos, el artista presenta este tema en español y coreano que une dos culturas distintas pero capaces de convivir juntas.

Alejandro Sanz, Javier Limón - Mamá Africana. El madrileño participa en la película Mully a través de su voz. Se ha unido a Javier Limón para presentar este reconocimiento a la figura materna al ritmo de compases de un suave flamenco y percusiones que recuerdan a los sonidos africanos. La ilusión y la emoción se entremezclan en este sencillo que habla de libertad y del origen de todo.

Juan Magán - Dónde Estás. El rey del electrolatino nos regala unos toques de música electrónica para presentarnos una letra en la que habla de sí mismo. Aparece sincero a la hora de mostrar que vuelve a su propio estilo. ¿Dónde está Juan Magán? Aquí y volviendo a sus raíces.

Otros de los artistas que han protagonizado la semana con sus nuevos temas son Alba Reche y su Pido Tregua, Curricé con Tu Juego, Lérica, Big Soto y Lyanno con Estrés, Orovega con Diamantes y Puñales y Conan Gray con Overdrive. ¿Cuál ha sido tu favorito?